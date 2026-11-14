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「鳥來伯與13姨」回憶殺！「鳥來嬤」現身北屯陪乾兒子吳宗學掃街拜票

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
資深藝人「鳥來嬤」吳敏（左二）今現身台中市北屯區金谷市場，陪同乾兒子、市議員候選人吳宗學（左一）掃街拜票。圖／吳宗學提供
資深藝人「鳥來嬤」吳敏（左二）今現身台中市北屯區金谷市場，陪同乾兒子、市議員候選人吳宗學（左一）掃街拜票。圖／吳宗學提供

選戰倒數，資深藝人「鳥來嬤」吳敏今天上午現身台中市北屯區金谷市場，陪同乾兒子、市議員候選人吳宗學掃街拜票，市議員陳成添，以及松和里里長暨北屯區里長聯誼會會長賴天權全程陪同。由於吳敏在台語長壽劇「鳥來伯與十三姨」飾演的「鳥來嬤」形象深植人心，一現身便吸民眾爭相合影，讓傳統市場掀起一股懷舊風潮。

吳宗學在掃街過程中，沿途向攤商及民眾握手寒暄，並發送菜瓜布與購物袋等競選小物；一旁的吳敏則以親切幽默的風格與鄉親互動，不少民眾驚喜表示「好久沒看到鳥來嬤」，紛紛拿起手機拍照、合影，重溫當年守在電視機前追劇的美好時光。

賴天權表示，傳統市場是凝聚地方情感的重要場域，吳敏的到訪讓市場氣氛更加熱絡，也增添不少歡笑聲。

吳敏表示，她曾在北屯參選市議員，深知走入市場、挨家挨戶拜訪的辛苦與不易。這次特別陪同乾兒子13號吳宗學掃街，就是希望以自身經驗鼓勵年輕世代勇敢承擔、投入地方服務。她肯定吳宗學年輕有衝勁，具備國會及市府的行政歷練，呼籲北屯鄉親給年輕人服務的機會。

吳宗學說，非常感謝吳敏特地撥空相挺，看到許多民眾認出「鳥來嬤」並聊起當年追劇的點滴，整趟掃街行程充滿笑稱，也喚起不同世代的共同記憶。

吳宗學分享，今天最令他感動的，是鄉親熱情的加油打氣，還有攤商熱情送上熱包子、蒜苗及象徵吉祥的「好彩頭」，讓他感受到地方基層的人情味與溫暖。隨著距離11月28日投票日僅剩兩周，他將持續走入市場與鄰里爭取選民支持。

資深藝人「鳥來嬤」吳敏（中）今現身台中市北屯區金谷市場，陪同乾兒子、市議員候選人吳宗學（後）掃街拜票。圖／吳宗學提供
資深藝人「鳥來嬤」吳敏（中）今現身台中市北屯區金谷市場，陪同乾兒子、市議員候選人吳宗學（後）掃街拜票。圖／吳宗學提供

資深藝人「鳥來嬤」吳敏（中）今現身台中市北屯區金谷市場，陪同乾兒子、市議員候選人吳宗學（左一）掃街拜票。圖／吳宗學提供
資深藝人「鳥來嬤」吳敏（中）今現身台中市北屯區金谷市場，陪同乾兒子、市議員候選人吳宗學（左一）掃街拜票。圖／吳宗學提供

資深藝人「鳥來嬤」吳敏（右三）今現身台中市北屯區金谷市場，陪同乾兒子、市議員候選人吳宗學（右一）掃街拜票。圖／吳宗學提供
資深藝人「鳥來嬤」吳敏（右三）今現身台中市北屯區金谷市場，陪同乾兒子、市議員候選人吳宗學（右一）掃街拜票。圖／吳宗學提供

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