洋流激出南部綠營士氣？ 鄭麗文：司法寒蟬效應下支持者更要投票

國民黨主席鄭麗文下午南下台南市陪同市長候選人謝龍介、市議員候選人車隊掃街。出發前回應本報記者提問表示，因為司法的全面出動，有一定寒蟬效應，她才特別南下鼓勵大家出來投票。

因台南也有國民黨提名看好有機會當選的候選人翁語含、選前突然找檢調大規模搜索羈押。鄭麗文指出，雖然在野支持者可能因寒蟬效應表態率低；不過如果（執政者）越大力壓抑，反彈就會越大。「當你們太過分的時候，那民眾心中自有一把尺。」

鄭麗文說，今天就是特別南下來幫忙車掃，還有幫台南的議員候選人還有謝龍介站台。明天還會回來台南辦大型的造勢與南台灣的大型造勢，今天就順便宣傳明天的活動。

最近台南也出現所謂的「洋流外溢」，今天綠營民代造勢也主打與沈伯洋連線，台南民進黨選舉甚至全台灣似乎都有靠這股氣勢，台南甚至喊出要比賴清德選市長時的得票率還要高。

記者問鄭麗文對此看法，她說，經過這一段時間的觀察，「感覺好像跟我之前的判斷是一樣的，就是說這股氣勢有激起民進黨的士氣跟他們的基本盤出來投票。」

鄭麗文說，對藍軍來講也是一樣，也是希望所有在野的力量，還有所有國民黨的支持者一定要踴躍出來投票。這一次雙方有一點在拚投票率。

鄭麗文說，大家感覺今年選舉特別冷，（雙方）都擔心11月28號的投票率。所以也是希望大家能夠踴躍站出來投票。尤其最近這一段時間，也因為司法全面出動，有一定的寒蟬效應。所以最近的民調大家都會普遍感受到，表態率大幅的降低。國民黨支持者就趨於隱性、不表態。所以更希望鼓勵大家在投票日那一天能夠勇敢站出來投票。

她說，選舉到應該要公平、公開，而不應該動用國家機器。「所以我一直說這是不公平的一場選舉，也是最不對稱的一場選戰。」但越是這樣，越要鼓勵民眾能夠勇敢的站出來，不要讓台灣的民主被民進黨沒收。

洋流激出南部綠營士氣。鄭麗文：面對司法寒蟬效應籲支持者都要投票。記者周宗禎／攝影