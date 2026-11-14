高雄市長政見會 無黨候選人洪方隆籲要正視海平面上升

無黨籍高雄市長候選人洪方隆今天出席高雄市長選舉公辦政見發表會，提出氣候變遷與海平面上升議題，警告高雄未來可能面臨淹水危機。他指出，依據相關模擬，2050年高雄市中心部分區域恐面臨淹水風險，呼籲市府及各候選人正視問題，及早規劃因應措施。

洪方隆表示，氣候變遷是高雄未來必須面對的重要課題，從規劃到興建海岸防護工程，可能需要16至20年，不能等到問題發生才開始處理。他提到，相關模擬顯示，未來包括85大樓、美麗島站周邊都可能受到海平面上升影響，雖然模擬結果仍有不確定性，但政府不能因此不做準備。

他認為，高雄應及早盤點各區域風險，市中心、前鎮及小港等人口密集區，可能需要以防護工程為主，搭配必要的遷移規劃；至於海線、山區及偏鄉，則應依地形及環境條件研擬不同因應方案。他也提到，大樹、鳥松、仁武及橋頭等地，未來可能成為重要的發展與避險規劃區域。

洪方隆另針對橋頭糖廠森林開發議題表示，原先認為應進行更多環境差異評估，但考量未來氣候變遷可能帶來的衝擊，更應從長遠角度思考土地規劃，相關決策應交由民意討論。

洪方隆也提出參選3項原則，包括市民知情權、資訊不可竄改，以及政見必須量化。他表示，政府應主動公開汙染及環境風險資訊，讓市民事前掌握；相關數據應具備可追溯性，政見也應提出具體目標與執行標準，不能「選舉時提出承諾，選後卻沒有交代」。

洪方隆透露，自己過去曾參與政府考試相關業務，服務約130萬人，今年9月10日才決定投入高雄市長選舉，這次參選沒有帶團隊南下，也沒有大規模宣傳，希望選舉回歸政見的執行力與可落實性。