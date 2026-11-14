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吳品叡出席朴子市長照據點成果展 宣傳敬老安心3+3政見
嘉義縣朴子市公所今天舉辦首屆社區照顧關懷據點成果展，10組社區團隊登台歌唱、舞蹈及才藝表演，展現學習成果與健康活力。無黨籍嘉義縣長候選人、朴子市長吳品叡出席成果展，關心長者，宣傳「敬老安心3+3」政見，盼讓長者看病有保障、出門有交通、生活有人照顧。
吳品叡說，嘉義縣推動一村里、一據點，朴子市已有18里布建據點，爭取在安福里集會所增設第2處據點，提升照顧量能。此外，長者也需要健康、交通、餐食等日常支持，她近期提出「敬老安心3+3」政見，以3項生活支持搭配3項照顧服務，滿足長者日常照顧需求。
吳品叡說，敬老安心3項生活支持包括推動65歲以上長者健保費補助，優先照顧經濟弱勢者，再依財政能力分階段擴大；敬老卡提高至每月1500點，逐步擴大至公共運輸、計程車、醫療院所、藥局、運動場館及合作店家；推動銀髮幸福餐，結合社區共餐、合作店家及到宅送餐，優先照顧獨居、弱勢及偏鄉長者。
吳品叡也說，敬老安心3項服務照顧包括假牙補助提升至4.4萬元，推動智慧巡迴醫療與遠距照護，優先服務偏鄉及醫療資源不足地區；另也規畫補足日照服務量能，完善長照交通接送、失智照護及復能服務，串聯醫療、交通、餐食與長照資源，讓長者在地安老。
談到65歲以上長者健保費補助，吳品叡說，立法院已三讀通過符合所得條件長者的健保費補助修法，但行政院不副署、民進黨立委們也不支持，讓這項照顧長者的修法無法全國一致，但請嘉義縣鄉親不用擔心，只要11月28日後有機會為嘉義縣服務，一定會兌現承諾。
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