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吳品叡出席朴子市長照據點成果展 宣傳敬老安心3+3政見

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
無黨籍嘉義縣長候選人吳品叡今天出席朴子市社區照顧關懷據點成果展，向鄉親提出敬老安心3+3政見，盼醫療、交通及長照同步到位。圖／吳品叡競選辦公室提供
無黨籍嘉義縣長候選人吳品叡今天出席朴子市社區照顧關懷據點成果展，向鄉親提出敬老安心3+3政見，盼醫療、交通及長照同步到位。圖／吳品叡競選辦公室提供

嘉義縣朴子市公所今天舉辦首屆社區照顧關懷據點成果展，10組社區團隊登台歌唱、舞蹈及才藝表演，展現學習成果與健康活力。無黨籍嘉義縣長候選人、朴子市長吳品叡出席成果展，關心長者，宣傳「敬老安心3+3」政見，盼讓長者看病有保障、出門有交通、生活有人照顧。

吳品叡說，嘉義縣推動一村里、一據點，朴子市已有18里布建據點，爭取在安福里集會所增設第2處據點，提升照顧量能。此外，長者也需要健康、交通、餐食等日常支持，她近期提出「敬老安心3+3」政見，以3項生活支持搭配3項照顧服務，滿足長者日常照顧需求。

吳品叡說，敬老安心3項生活支持包括推動65歲以上長者健保費補助，優先照顧經濟弱勢者，再依財政能力分階段擴大；敬老卡提高至每月1500點，逐步擴大至公共運輸、計程車、醫療院所、藥局、運動場館及合作店家；推動銀髮幸福餐，結合社區共餐、合作店家及到宅送餐，優先照顧獨居、弱勢及偏鄉長者。

吳品叡也說，敬老安心3項服務照顧包括假牙補助提升至4.4萬元，推動智慧巡迴醫療與遠距照護，優先服務偏鄉及醫療資源不足地區；另也規畫補足日照服務量能，完善長照交通接送、失智照護及復能服務，串聯醫療、交通、餐食與長照資源，讓長者在地安老。

談到65歲以上長者健保費補助，吳品叡說，立法院已三讀通過符合所得條件長者的健保費補助修法，但行政院不副署、民進黨立委們也不支持，讓這項照顧長者的修法無法全國一致，但請嘉義縣鄉親不用擔心，只要11月28日後有機會為嘉義縣服務，一定會兌現承諾。

無黨籍嘉義縣長候選人吳品叡今天出席朴子市社區照顧關懷據點成果展，向鄉親提出敬老安心3+3政見，盼醫療、交通及長照同步到位。圖／吳品叡競選辦公室提供
無黨籍嘉義縣長候選人吳品叡今天出席朴子市社區照顧關懷據點成果展，向鄉親提出敬老安心3+3政見，盼醫療、交通及長照同步到位。圖／吳品叡競選辦公室提供

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