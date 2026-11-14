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建設公司董座參選高雄市長政見發表奉行蔣公遺訓 當選將復原蔣公銅像

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
建設公司董事長王肇民參選高雄市長，今天下午在政見發表會指自己奉行蔣公遺訓。記者劉學聖／攝影
建設公司董事長王肇民參選高雄市長，今天下午在政見發表會指自己奉行蔣公遺訓。記者劉學聖／攝影

建設公司董事長王肇民參選高雄市長，今天下午在政見發表會指自己奉行蔣公實踐三民主義、光復大陸國土、復興中華文化的遺訓，當市長後，會復原中正文化中心被拆掉的蔣公銅像，並指只要各群族融合、團結就能對抗對岸的中共

63歲的王肇民2023年以20萬元資本額，登記建設公司負責人，尚未推建案。2024年曾依政治獻金法規定，向監察院申請設立政治獻金專戶，準備參選總統，但最後未完成連署，未正式登記參選。日前他曾在岡山壽天宮舉政見會，台下聽眾不多，仍堅持講完68分鐘的政見。

王肇民提及高雄縣合併後，原縣區投入的市政資源有限，當時6月1日宣布參選後，花了近80天走過38行政區，若當選市長會加重偏鄉的基礎建設，設置醫療和生活機能中繼中心及便利交通工具和快速道路。

王肇民並指，當選市長後，在茄萣、永安、彌陀、梓官等漁港串聯一條藍色海洋公路，提升觀光產業。

建設公司董事長王肇民參選高雄市長，今天下午在政見發表會指自己奉行蔣公遺訓。圖／截自高雄市選委會電視政見發表會網站
建設公司董事長王肇民參選高雄市長，今天下午在政見發表會指自己奉行蔣公遺訓。圖／截自高雄市選委會電視政見發表會網站

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