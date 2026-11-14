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柯志恩政見會揭賴瑞隆碩士論文 「到大陸是非常愉快的經驗」批統戰雙標

聯合報／ 記者郭韋綺張議晨／高雄即時報導
對於後援會人事爭議，賴瑞隆表示，選舉期間有許多人站出來支持他，樂見各界支持，也呼籲柯「不要隨便亂扣帽子」。記者劉學聖／攝影
對於後援會人事爭議，賴瑞隆表示，選舉期間有許多人站出來支持他，樂見各界支持，也呼籲柯「不要隨便亂扣帽子」。記者劉學聖／攝影

高雄市長候選人政見會今登場，國民黨候選人柯志恩今除了再追問民進黨對手賴瑞隆，有關延攬幼教及寵物後援會會長時，是否知悉兩人均涉案，並重提光電政治獻金爭議，還揭露賴瑞隆的碩士論文提及「到大陸是非常愉快的經驗」，指賴高舉抗中保台，對於用視訊參加海峽論壇的縣長（台東縣長饒慶鈴）被他說是統戰，但自己卻參加過海峽論壇，反問賴「你有被統戰嗎？」質疑賴瑞隆雙重標準。

柯志恩在第一輪發言時，直指賴瑞隆延攬幼教及寵物後援會會長時，是否知悉兩人均涉案，並重提光電政治獻金爭議。賴瑞隆在場外受訪回應，各界支持都樂見，若有任何違法之處，歡迎司法調查，「毋枉毋縱，讓司法還原真相」；至於光電爭議，賴稱相關指控6年前就已出現，迄今沒有新事證。

柯志恩發言尾聲，除緊抓賴瑞隆政治獻金爭議及後援會幹部所涉貪汙等案件，柯志恩還舉賴瑞隆碩士論文提及「到大陸是非常愉快的經驗」，賴高舉抗中保台，對於用視訊參加海峽論壇的縣長（台東縣長饒慶鈴）被他說是統戰，但自己卻參加過海峽論壇，反問賴「你參加過海峽論壇，你有被統戰嗎？」質疑賴瑞隆雙重標準。

柯志恩認為，市長品格、品性與用人，在在影響市民判斷，她先是點名前勞動部長許銘春擔任賴瑞隆勞工後援會總會長，指就業安定基金使用爭議仍待釐清，並說幼教後援會會長曾涉幼童受虐案，寵物後援會總會長則捲入高雄市動保處弊案爭議，質疑賴瑞隆的用人標準。

政治獻金方面，柯志恩直指，為何與雲豹能源有關的300萬元捐款「化整為零」，透過不同管道進入賴瑞隆的政治獻金，並提及賴曾召開21場綠能公聽會，捐款與公聽會有無利益關係，要求賴應該具體說明。

賴瑞隆上台後，未回應柯志恩質疑。對於後援會人事爭議，賴瑞隆表示，選舉期間有許多人站出來支持他，樂見各界支持，也呼籲對手「不要隨便亂扣帽子」他強調，任何人、任何事若涉及違法，都應尊重司法調查。

談及柯志恩批評他以「抹黑」回應質疑，賴瑞隆以半屏山公園案為例，表示他已在上次辯論會澄清，否認該案是為特定人士辦理，他也說，歷次立委選舉都遭遇類似指控，選後便無下文，強調自己30年來的誠信、操守與專業都經得起考驗，呼籲選戰回歸政見與政績。

高雄政見會交鋒，國民黨候選人柯志恩今天點名民進黨對手賴瑞隆幼教及寵物後援會會長均涉案，質疑用人標準，並重提光電政治獻金爭議記者劉學聖／攝影
高雄政見會交鋒，國民黨候選人柯志恩今天點名民進黨對手賴瑞隆幼教及寵物後援會會長均涉案，質疑用人標準，並重提光電政治獻金爭議記者劉學聖／攝影

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