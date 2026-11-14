柯志恩政見會揭賴瑞隆碩士論文 「到大陸是非常愉快的經驗」批統戰雙標

高雄市長候選人政見會今登場，國民黨候選人柯志恩今除了再追問民進黨對手賴瑞隆，有關延攬幼教及寵物後援會會長時，是否知悉兩人均涉案，並重提光電政治獻金爭議，還揭露賴瑞隆的碩士論文提及「到大陸是非常愉快的經驗」，指賴高舉抗中保台，對於用視訊參加海峽論壇的縣長（台東縣長饒慶鈴）被他說是統戰，但自己卻參加過海峽論壇，反問賴「你有被統戰嗎？」質疑賴瑞隆雙重標準。

柯志恩在第一輪發言時，直指賴瑞隆延攬幼教及寵物後援會會長時，是否知悉兩人均涉案，並重提光電政治獻金爭議。賴瑞隆在場外受訪回應，各界支持都樂見，若有任何違法之處，歡迎司法調查，「毋枉毋縱，讓司法還原真相」；至於光電爭議，賴稱相關指控6年前就已出現，迄今沒有新事證。

柯志恩發言尾聲，除緊抓賴瑞隆政治獻金爭議及後援會幹部所涉貪汙等案件，柯志恩還舉賴瑞隆碩士論文提及「到大陸是非常愉快的經驗」，賴高舉抗中保台，對於用視訊參加海峽論壇的縣長（台東縣長饒慶鈴）被他說是統戰，但自己卻參加過海峽論壇，反問賴「你參加過海峽論壇，你有被統戰嗎？」質疑賴瑞隆雙重標準。

柯志恩認為，市長品格、品性與用人，在在影響市民判斷，她先是點名前勞動部長許銘春擔任賴瑞隆勞工後援會總會長，指就業安定基金使用爭議仍待釐清，並說幼教後援會會長曾涉幼童受虐案，寵物後援會總會長則捲入高雄市動保處弊案爭議，質疑賴瑞隆的用人標準。

政治獻金方面，柯志恩直指，為何與雲豹能源有關的300萬元捐款「化整為零」，透過不同管道進入賴瑞隆的政治獻金，並提及賴曾召開21場綠能公聽會，捐款與公聽會有無利益關係，要求賴應該具體說明。

賴瑞隆上台後，未回應柯志恩質疑。對於後援會人事爭議，賴瑞隆表示，選舉期間有許多人站出來支持他，樂見各界支持，也呼籲對手「不要隨便亂扣帽子」他強調，任何人、任何事若涉及違法，都應尊重司法調查。

談及柯志恩批評他以「抹黑」回應質疑，賴瑞隆以半屏山公園案為例，表示他已在上次辯論會澄清，否認該案是為特定人士辦理，他也說，歷次立委選舉都遭遇類似指控，選後便無下文，強調自己30年來的誠信、操守與專業都經得起考驗，呼籲選戰回歸政見與政績。