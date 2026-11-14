高雄市長政見會賴瑞隆喊敬老卡變至尊卡 加碼點數「讓長者成至尊」

2026高雄市長選舉公辦政見發表會今（14日）下午2點登場，民進黨高雄市長候選人賴瑞隆排在第4順位上台，他今天重申社宅政策，強調上任後會再現有2萬3000戶的計畫上，再增建6000戶，其中4成規畫為婚育宅，照顧新婚、育兒家庭，還稱敬老卡為「至尊卡」，每年1萬5000點且擴大適用的範圍，讓長輩成為真正的「至尊」。

今天發言順序分別為司法改革黨候選人張靜、國民黨候選人柯志恩、無黨籍候選人王肇民、民進黨候選人賴瑞隆及無黨籍候選人洪方隆。

賴瑞隆上台後，12分鐘發言時間都在闡述政見，包含海上24小時新機場，另喊話要在高雄打造AI算力中心、半導體中心及人才中心、亞洲資產管理中心等。

賴瑞隆說，高雄是傳產重鎮，這段時間確實比較辛苦，他會與中央全力配合，8年投入1000億元支持傳統產業轉型、升級。

交通部分，除海上新機場外，賴瑞隆說，小港機場已投入新航廈改建，另與其他立委爭取小港直飛東京羽田機場，國民黨時期延宕13年的國道七號，也成功爭取並動土啟動，未來還有捷運紅線南延、北延，黃線加速推動及高鐵南延。

賴瑞隆說，未來敬老卡會增加到1萬5000點，擴大適用的範圍，讓大家更便利使用，沒有使用完的繼續保留在我們長輩的帳戶內，讓長輩成為真正的「至尊」。

另外，生育津貼除中央的5000元外，市府加碼1000元，每一學區一公托，且經他精算，未來社宅除了陳其邁市長規畫的2萬3000戶外，他還會加碼興建6000戶，且4成用於婚育宅，目標38區每區都有運動中心，隨著不同的規模大小讓大家就近能夠有更好的運動空間。

賴瑞隆說，高雄的進步成長是一棒接一棒而來的。過去從歷任的市長、縣長到陳菊市長到陳其邁市長，大家都是用一生懸命的精神熱愛我們的家園，好，努力的轉變，才讓高雄成為現在一個進步而驕傲的城市。