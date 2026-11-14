快訊

U23世界盃／中華隊複賽連勝韓日仍無緣爭冠 明戰委國拚季軍戰門票

「拒絕對立、撕裂彼此」 蔣萬安政見發表喊話：台北不是政治實驗室

盧秀燕領軍！蔣萬安「安心大遊行」過馬路人潮壯觀 大青天白日旗重現街頭

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄市長政見會賴瑞隆喊敬老卡變至尊卡 加碼點數「讓長者成至尊」

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
2026高雄市長選舉公辦政見發表會今（14日）下午2點登場，民進黨高雄市長候選人賴瑞隆排在第4順位上台。記者劉學聖／攝影
2026高雄市長選舉公辦政見發表會今（14日）下午2點登場，民進黨高雄市長候選人賴瑞隆排在第4順位上台。記者劉學聖／攝影

2026高雄市長選舉公辦政見發表會今（14日）下午2點登場，民進黨高雄市長候選人賴瑞隆排在第4順位上台，他今天重申社宅政策，強調上任後會再現有2萬3000戶的計畫上，再增建6000戶，其中4成規畫為婚育宅，照顧新婚、育兒家庭，還稱敬老卡為「至尊卡」，每年1萬5000點且擴大適用的範圍，讓長輩成為真正的「至尊」。

今天發言順序分別為司法改革黨候選人張靜、國民黨候選人柯志恩、無黨籍候選人王肇民、民進黨候選人賴瑞隆及無黨籍候選人洪方隆。

賴瑞隆上台後，12分鐘發言時間都在闡述政見，包含海上24小時新機場，另喊話要在高雄打造AI算力中心、半導體中心及人才中心、亞洲資產管理中心等。

賴瑞隆說，高雄是傳產重鎮，這段時間確實比較辛苦，他會與中央全力配合，8年投入1000億元支持傳統產業轉型、升級。

交通部分，除海上新機場外，賴瑞隆說，小港機場已投入新航廈改建，另與其他立委爭取小港直飛東京羽田機場，國民黨時期延宕13年的國道七號，也成功爭取並動土啟動，未來還有捷運紅線南延、北延，黃線加速推動及高鐵南延。

賴瑞隆說，未來敬老卡會增加到1萬5000點，擴大適用的範圍，讓大家更便利使用，沒有使用完的繼續保留在我們長輩的帳戶內，讓長輩成為真正的「至尊」。

另外，生育津貼除中央的5000元外，市府加碼1000元，每一學區一公托，且經他精算，未來社宅除了陳其邁市長規畫的2萬3000戶外，他還會加碼興建6000戶，且4成用於婚育宅，目標38區每區都有運動中心，隨著不同的規模大小讓大家就近能夠有更好的運動空間。

賴瑞隆說，高雄的進步成長是一棒接一棒而來的。過去從歷任的市長、縣長到陳菊市長到陳其邁市長，大家都是用一生懸命的精神熱愛我們的家園，好，努力的轉變，才讓高雄成為現在一個進步而驕傲的城市。

2026九合一選舉

敬老卡 政見 高雄 2026九合一選舉 賴瑞隆 民進黨 高雄市 高雄市選舉

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

高雄市長選舉政見會登場 藍綠之外另3候選人背景一次看

用人爭議連環爆…柯志恩陣營批賴瑞隆「烏隆後援會」

高雄無黨籍市長候選人籲不必含淚投藍綠 當「三鐵市長」撤銷檢舉紅單

李四川政見會表現出乎意料 專家點出「3大驚奇」

相關新聞

破5萬人站出來！蔣萬安「安心大遊行」支持者不再害怕擠爆市府前廣場

年底選戰倒數14天，台北市長蔣萬安今天舉辦安心大遊行，晚間4時50分左右，蔣萬安到場，現場主持人高喊，現場參與集會遊行的人數已經突破五萬人，蔣萬安出場前，主持人高喊「站出來不要怕、站出來不要怕」，「蔣萬安凍蒜、蔣萬安凍蒜。」

不畏風雨！蔣萬安「安心大遊行」剛出發就擠爆 人潮一波波超壯觀

年底選戰倒數14天，台北市長蔣萬安今號召市民站出來「安心大遊行」。蔣萬安、台中市長盧秀燕領軍的北路下午2時半出發，中午已陸續支持者到場，有的市民一個人來，還有人全家動員，人人頭戴「台北安可」飄帶、手持「愛心氣球」，擠爆小巨蛋周邊。

影／網瘋傳陳亭妃要讓謝龍介「領不到選舉補助款」短片 謝龍介這樣說

網路今天很多人說，衝著陳亭妃暗指要讓謝龍介「領不到選舉補助款」這句話，就要回台南投票，有台北網友認為「陳亭妃陣營太靠勢」，質疑謝龍介為什麼不多回應。謝龍介說，他不在乎領不領得到選舉補助款，在乎的是「爐渣案、水庫光電板趕快清除，讓台南更好。」

柯志恩政見會揭賴瑞隆碩士論文 「到大陸是非常愉快的經驗」批統戰雙標

高雄市長候選人政見會今登場，國民黨候選人柯志恩今除了再追問民進黨對手賴瑞隆，有關延攬幼教及寵物後援會會長時，是否知悉兩人均涉案，並重提光電政治獻金爭議，還揭露賴瑞隆的碩士論文提及「到大陸是非常愉快的經驗」，指賴高舉抗中保台，對於用視訊參加海峽論壇的縣長（台東縣長饒慶鈴）被他說是統戰，但自己卻參加過海峽論壇，反問賴「你有被統戰嗎？」質疑賴瑞隆雙重標準。

拒絕對立、撕裂彼此 蔣萬安政見發表喊：台北不是政治實驗室

台北市長候選人首場政見發表會下午登場，台北市長蔣萬安喊話，台北絕對不是操弄仇恨的地方，不是製造對立、撕裂彼此的舞台，台北更絕對不是少數人空想與口號的政治實驗室，選舉只是一時的喧囂，但「我們對於台北的愛永遠不曾改變」。

喊「要讓誰領不到補助款」催票遭謝龍介反擊 陳亭妃這樣回

民進黨台南市長候選人陳亭妃昨天出席民進黨「青春返程 Vote For Home：家鄉Way為家鄉」記者會，呼籲在外地求學、工作的青年11月28日返鄉投票，喊話「我們要讓誰領不到選舉補助款？」被指是暗批國民黨對手謝龍介。謝龍介回應說不在乎補助款，只在乎台南能不能更好。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。