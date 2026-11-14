沈伯洋政見會引陳建治3叮嚀開場 舉趙少康、陳水扁再度同框

民進黨台北市長候選人沈伯洋今天出席公辦政見發表會，引述多位不同黨籍市長做出政績，也提到中廣前董事長趙少康和前市長陳水扁再度同框等，台灣民主更成熟，沈強調，他擔任台北市長不是要改變台北而是要改善，「改善的一小步，就是改變台北的一大步」把每一件事做得更好。

沈伯洋從日前拜訪國民黨籍前議長陳健治作為開場，更留給他三個叮嚀包含承擔、溝通、圓融，告誡他「市長不僅是要做事，而是要來成事」，他也細數過去歷屆市長政績，包含敦化南路擴張林蔭大道、翡翠水庫規畫到完工、大安森林公園落成等，強調若有幸擔任市長會承接許多前輩所留下建設、規畫，在這些基礎上做微調、做修補、做改善，把每一件事情做得更好。

沈伯洋強調，過去許多市長讓台北市從無到有，但他要讓台北市從有到好，值得更好也應該更好，想要更好就需要改變，或許很多民眾習慣不想改變，他理解、也尊重，離開舒適圈不是那麼容易的事情，沈認為與其說他要這個城市要改變，不如說要這個城市要改善，「改善的一小步，就是改變台北的一大步。」

沈伯洋也談到1994年第一次民主化以後的台北市長選舉，選戰非常激烈，當時才國一他聽到時任候選人趙少康在辯論台上說「中華民國要滅亡了」，但時隔多年後，趙少康和當年勝選的前市長陳水扁見面，雖然兩人對政治的意見應該還是有許多不一致的地方，但也代表台灣的民主相比於30年前更加成熟。

沈伯洋也引述畫「火影忍者」中，主角鳴人成為火影後說，「木葉的同胞都是我身體的一部分，村裡的人都相信我，我也相信大家。」成為火影，不是為了發號施令，而是為了和村民一起守護家園；他成為市長，也不是為了權力和地位，「而是因為我真心相信，這是我出生、成長、讀書、戀愛、工作以及最後成為一位爸爸的台北，每一位市民都跟我一樣，是這個城市的一部分，都有愛戀這座城市的一百種理由。」