不畏風雨！蔣萬安「安心大遊行」剛出發就擠爆 人潮一波波超壯觀

年底選戰倒數14天，台北市長蔣萬安今號召市民站出來「安心大遊行」。蔣萬安、台中市長盧秀燕領軍的北路下午2時半出發，中午已陸續支持者到場，有的市民一個人來，還有人全家動員，人人頭戴「台北安可」飄帶、手持「愛心氣球」，擠爆小巨蛋周邊。

遊行隊伍出發前，南京、敦化路口一波波支持者湧入，大家揮舞安心大旗，高喊「蔣萬安我愛你」、「台北安可」、「蔣萬安凍蒜」聲不斷，儘管下著毛毛雨，現場氣氛嗨爆，光出發前已湧進至少數千人潮，活動開始沒多久，就引發破萬人潮。

「謝謝大家不畏風雨，勇敢站出來」、「萬安在大家就安心。」蔣萬安遊行前也站上戰車高喊，我們共同的期待，就是希望繼續維持台北的各項優質市政，讓市民朋友繼續安心，也希望看直播的好朋友，如果時間可以，歡迎加入我們，等一下市府前見面。

盧秀燕表示，「唯有萬安、台北安心，安心台北、只有萬安」，所以大家要讓蔣萬安連任，讓台北更安心，每一個市民家人都安心，今天的遊行，就是意志展現的時候，「台北市是我們的家，市民是我們的家人，不要怕、站出來，1128大家站出來投票，支持蔣萬安，台北安可，台北安心。」

由於這場大遊行被視為選前凝聚國民黨的士氣，蔣萬安出發前接受媒體採訪時說，今天要讓所有台北市民感受安心、安全，不管交通、居住政策等，會持續打造台北更安全、更宜居、更幸福的城市。

因蔣下午還有政見發表會，盧秀燕則會領軍陪走完全程，媒體也問蔣，會不會報答？蔣說，非常謝謝盧市長、秀燕姐今來陪同參與這場大遊行，也非常感謝志同道合的朋友，站出來參與安心大遊行，會一起攜手，為台北向前走。

至於今天遊行沒有黨主席鄭麗文，媒體問蔣，如果有邀鄭麗文會不會更安心？蔣萬安說，今天的主角就是所有的市民朋友，我們邀請不分黨派，所有的好朋友，一起站出來參與遊行。

今天的安心大遊行，現場支持者相當熱情，帶著兒子弟弟力挺蔣萬安的吳小姐，還特別將小朋友與蔣市長的合照列印出來製作看板高舉，她說，不僅她，連小朋友都很喜歡蔣萬安，因市長為市民做了非常多事情，尤其照顧小朋友，小朋友就非常喜歡喝鮮奶，所以今天一定要站出來，「支持蔣萬安，為我們的下一代」。

還有同樣是三寶媽的王小姐，也帶著三個小朋友出來遊行支持蔣萬安，小朋友高喊「我們喜歡蔣萬安」；還有陳先生自己一個人，民進黨太過分，一定要出來支持蔣萬安，過去不願意表態了是因為怕被出征，不過現在一定要站出來力挺。

台北市長蔣萬安今號召市民站出來「安心大遊行」。蔣萬安、台中市長盧秀燕領軍的北路下午2時半出發，中午已陸續支持者到場，有的市民一個人來，還有人全家動員，人人頭戴「台北安可」飄帶、手持「愛心氣球」，擠爆小巨蛋周邊。記者林麗玉／攝影

台北市長蔣萬安今號召市民站出來「安心大遊行」。蔣萬安、台中市長盧秀燕領軍的北路下午2時半出發，中午已陸續支持者到場，有的市民一個人來，還有人全家動員，人人頭戴「台北安可」飄帶、手持「愛心氣球」，擠爆小巨蛋周邊。記者林麗玉／攝影

台北市長蔣萬安今號召市民站出來「安心大遊行」。蔣萬安、台中市長盧秀燕領軍的北路下午2時半出發，中午已陸續支持者到場，有的市民一個人來，還有人全家動員，人人頭戴「台北安可」飄帶、手持「愛心氣球」，擠爆小巨蛋周邊。記者林麗玉／攝影