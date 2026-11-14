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高雄無黨籍市長候選人籲不必含淚投藍綠 當「三鐵市長」撤銷檢舉紅單

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導
高雄市長候選人政見發表會今天下午2時登場，無黨籍候選人、律師出身的張靜抽籤搶頭香。圖／截自高雄市選委會政見發表會
高雄市長候選人政見發表會今天下午2時登場，無黨籍候選人、律師出身的張靜抽籤搶頭香。圖／截自高雄市選委會政見發表會

高雄市長候選人政見發表會今天下午2時登場，無黨籍候選人、律師出身的張靜抽籤搶頭香，張靜指此次市長選舉不必含淚投藍綠可投他，當選後將當包公、關公、土地公的「三鐵市長」，成立施政廉政署、查弊案提供冤案扶助，並將撤銷所有檢舉及科技執法紅單，節省市民不必要支出。

70歲的律師張靜是司法改革黨黨主席，曾擔任過法官及檢察官公職，並受彭文正委託提起「蔡英文確認博士論文不存在之訴」。張靜參選高雄市長的理由認為藍綠長期輪流執政，已將司法資源與政商關係綁在一起，容不下真正監督的第三勢力，為了小黨的生存與尊嚴，才決定參選高雄市長。

張靜在政見發表會上開端呼籲市民，若討厭國民黨和民進黨，這次不必再含淚，可以高興投給他，允諾當選後會成為全台唯一的「包公、關公、土地公」的三鐵市長。

張靜以自己擅長「司法」一環指，當選後，會提供司法義務律師服務、冤案的法律扶助，保護吹哨者，施政公開透明，並成立廉政委員會，查清2014年氣爆案捐款進了誰的口袋？前鎮漁港從3000萬暴增81億，以及美濃大峽谷、非法棄置案，將黑心食品商列黑名單。

張靜批「新潮流要倒，高雄才會好」，指上任後解決高雄水患會邀請李鴻源當副市長，並要求所有警察機關不得在高雄市使用拒馬區隔阻絕高雄市民，成立校園安全災害防救委員會防治校園槍械、幫派及校園霸凌事件。

張靜並表示，當選市長後，會將高汙染源工廠產生貨物稅、營利事業所得稅20%用於高雄，每半年發放高雄人3000元補償金，研擬輕軌、公車等一律免費搭乘、騎乘，以振興觀光產業和就業機會，並主張要將所有檢舉和科技執法的紅單一慮廢除，減少高雄人不必要支出，違憲、違法罰單廢除。

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