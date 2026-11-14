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拜票遇吳欣岱緊迫盯人問這事 陳宥丞曝心內話「第一次被正面攻擊」

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
民眾黨北市議員陳宥丞與北市其他5議員候選人今天下午在光復南路的小舞台集結，號召支持者響應安心大遊行。記者林佳彣／攝影
民眾黨北市議員陳宥丞與北市其他5議員候選人今天下午在光復南路的小舞台集結，號召支持者響應安心大遊行。記者林佳彣／攝影

民眾黨北市議員陳宥丞今天上午在東湖五分市場拜票時，台灣基進對手吳欣岱疑緊迫盯人似地追問他前助理王健陞涉性侵退選里長一事，更傳出雙方一度爆發助理衝突。陳下午直指，吳有意圖使人不當選的疑慮，自己會保留相關證據，但不會隨波起舞。

陳宥丞與民眾黨北市其他5議員候選人下午在光復南路的小舞台集結，號召支持者響應安心大遊行。被問及上午東湖五分市場拜票遇到對手吳欣岱追問前助理王健陞涉性侵退選里長一事，要求表態「支不支持性侵犯出來選里長？」陳宥丞回應，「選舉選到這樣，是滿讓人無奈跟很難過。」

陳宥丞說，該位王姓里長候選人過去待過藍綠白的辦公室，從他參選里長引發輿論譁然到自己也支持他一定要退選，這件事情已經交代非常清楚。如果有任何王姓里長候選人或他里內發生的事情，不是陳宥丞有辦法、有權力能夠回應。

陳宥丞直言，他從12歲到現在，港湖選風從來沒有這麼惡劣跟挑釁、對立過。候選人（吳欣岱）在菜市場對於自己的競選行為不斷地挑釁跟干擾，他也是用禮貌方式希望對方能夠回歸正面選舉、快樂投票，「選舉應該是要找到選民投票給你、支持你的理由，而不是一直找其他候選人麻煩或在已經澄清過的事情上無限打轉。」

陳宥丞認為，吳欣岱現在要針對是自己隨行助理人員跟她助理好像有發生肢體衝突、拍打手機事件，「我必須澄清，那位不是我的助理人員，他是台北市政府警察局的警察，依照相關規定在現場執行。」陳坦言，不曉得發生什麼狀況，所以要求警方趕快依法查處，還給雙方當事人的公道。

陳宥丞呼籲，她的選舉方式從里打到議員，現在應該會針對警察是否有其他執法行為要做許多擴散，「選舉不應該這麼造謠，如是用抹黑造謠方式，台北市民的眼睛是雪亮的。」請不要再把刻意擺拍的文宣，故意加深他跟王姓候選人的連結，這已經有意圖使人不當選的疑慮，「我會保留相關證據，但不會隨波起舞。」

陳宥丞表示，這是第一次被對手正面攻擊，當時旁邊有很多小朋友跟家長也被驚嚇到，他也向五分市場的民眾表達歉意。「每個人都有自己的訴求跟理念，你可以有你的堅持跟看法，但是不要用側翼網軍這種抹黑造謠的方式來面對台灣的選舉」，如果有任何的證據歡迎提告，自己也支持選舉相關辦法應該要落落地好好檢討。

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