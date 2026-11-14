聽新聞
0:00 / 0:00
送1條土司被押 王惠美、鄭麗文為線西鄉長候選人黃漢皇抱屈
國民黨提名的彰化縣線西鄉長候選人黃漢皇涉賄昨晚被羈押，今天競總成立大會缺席，到場300多名支持者籠罩著悲忿情緒，包括縣長王惠美、國民黨主席鄭麗文及縣長候選人魏平政仍到場站台助選，並為黃漢皇抱不平。
黃漢皇是現任彰化縣線西鄉民代表，彰化地檢署指出，黃漢皇去年9月間在線西鄉代表會所舉辦的國內經建考察行程中，以價值150元至180元的生吐司1條，向參與行程的代表買票，經地檢署指揮警調單位，前天拘提黃漢皇，並通知相關選民、證人20餘人到庭說明，檢察官認為黃漢皇涉犯公職人員選舉罷免法投票行賄罪嫌重大，並有勾串共犯及證人之虞，昨晚向法院聲請羈押獲准。
王惠美到場時，緊緊擁抱黃漢皇的妻子，站台致詞時表示，此案是去年9月的事，是送一條一百九十元的土司給參加自強活動的代表，到現在一年多了，到現在才在偵辦，雖然大家都是尊重司法，但也證明黃漢皇可以贏得選舉受到肯定， 希望大家更加堅定支持黃漢皇，讓他高票當選，替鄉親服務。
鄭麗文為黃漢皇的妻子授旗，她說，萬萬都沒想到，竟然在選舉前倒數時刻，司法單位會如此粗暴，拿去年送給同樣是鄉民代表土司的事拿來偵辦，這是不公平的選舉，大家要團結、堅定，司法可以不公，黃漢皇不可落選。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。