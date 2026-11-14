送1條土司被押 王惠美、鄭麗文為線西鄉長候選人黃漢皇抱屈

國民黨提名的彰化縣線西鄉長候選人黃漢皇涉賄昨晚被羈押，今天競總成立大會缺席，到場300多名支持者籠罩著悲忿情緒，包括縣長王惠美、國民黨主席鄭麗文及縣長候選人魏平政仍到場站台助選，並為黃漢皇抱不平。

黃漢皇是現任彰化縣線西鄉民代表，彰化地檢署指出，黃漢皇去年9月間在線西鄉代表會所舉辦的國內經建考察行程中，以價值150元至180元的生吐司1條，向參與行程的代表買票，經地檢署指揮警調單位，前天拘提黃漢皇，並通知相關選民、證人20餘人到庭說明，檢察官認為黃漢皇涉犯公職人員選舉罷免法投票行賄罪嫌重大，並有勾串共犯及證人之虞，昨晚向法院聲請羈押獲准。

王惠美到場時，緊緊擁抱黃漢皇的妻子，站台致詞時表示，此案是去年9月的事，是送一條一百九十元的土司給參加自強活動的代表，到現在一年多了，到現在才在偵辦，雖然大家都是尊重司法，但也證明黃漢皇可以贏得選舉受到肯定， 希望大家更加堅定支持黃漢皇，讓他高票當選，替鄉親服務。

鄭麗文為黃漢皇的妻子授旗，她說，萬萬都沒想到，竟然在選舉前倒數時刻，司法單位會如此粗暴，拿去年送給同樣是鄉民代表土司的事拿來偵辦，這是不公平的選舉，大家要團結、堅定，司法可以不公，黃漢皇不可落選。