聽新聞
0:00 / 0:00
影／彰化縣長王惠美歸隊輔選魏平政？ 鄭麗文4字回應
國民黨主席鄭麗文今第三度來彰化縣傳統市場，陪同縣長候選人魏平政一路帶著微笑，比出2號勝利手勢步行拜票，對於選民要求合影來者不拒，有選民望著鄭麗文高挑背影說「好賣力，衣服都濕了。」市場拜票約70分鐘，獲得大多數選民友善回應。
鄭麗文兼任魏平政競選總部主任委員，10月20日到月底到彰化縣4次，本月到今天兩次，參加國民黨創黨132周年等政黨活動，陪同魏平政到傳統市場拜票3次。今拜票市場是彰化市三民與民生兩大相接市場，特地到民生市場主祀土地公的開基祖廟上香祈福。
有買菜民眾與菜販聊天「聽說王惠美要出來輔選魏平政」，鄭麗文被記者提問這個問題，連說「會的、會的」就沒再多講，繼續向選民比出2號並拜託支持。魏平政也被問到相同問題，回答說「這要看縣長的意思，他沒被通知，一切尊重縣長。」
拜票過程中有選民十分熱情，主動跟鄭麗文握手，也有撲上前抱住雀躍不已，鄭麗文除了緊緊握手，對於抱她、拉手跳躍、要求合影的選民一概來者不拒，多次與選民拉著又笑又跳，表現出「少女心」，魏平政在一旁忙著跟別的選民打招呼，不停說「2號、拜託拜託。」
有男性選民望著鄭麗文說「妳好高、好漂亮。」有攤商稱讚鄭麗文很有活力，「看起來氣勢就是很好，我會支持國民黨。」有買菜的選民表示，國民黨問政比較理性，執政時為國家做很多事，台積電就是國民黨時候弄起來，她會票投國民黨。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。