影／彰化縣長王惠美歸隊輔選魏平政？ 鄭麗文4字回應

國民黨主席鄭麗文今第三度來彰化縣傳統市場，陪同縣長候選人魏平政一路帶著微笑，比出2號勝利手勢步行拜票，對於選民要求合影來者不拒，有選民望著鄭麗文高挑背影說「好賣力，衣服都濕了。」市場拜票約70分鐘，獲得大多數選民友善回應。

鄭麗文兼任魏平政競選總部主任委員，10月20日到月底到彰化縣4次，本月到今天兩次，參加國民黨創黨132周年等政黨活動，陪同魏平政到傳統市場拜票3次。今拜票市場是彰化市三民與民生兩大相接市場，特地到民生市場主祀土地公的開基祖廟上香祈福。

有買菜民眾與菜販聊天「聽說王惠美要出來輔選魏平政」，鄭麗文被記者提問這個問題，連說「會的、會的」就沒再多講，繼續向選民比出2號並拜託支持。魏平政也被問到相同問題，回答說「這要看縣長的意思，他沒被通知，一切尊重縣長。」

拜票過程中有選民十分熱情，主動跟鄭麗文握手，也有撲上前抱住雀躍不已，鄭麗文除了緊緊握手，對於抱她、拉手跳躍、要求合影的選民一概來者不拒，多次與選民拉著又笑又跳，表現出「少女心」，魏平政在一旁忙著跟別的選民打招呼，不停說「2號、拜託拜託。」

有男性選民望著鄭麗文說「妳好高、好漂亮。」有攤商稱讚鄭麗文很有活力，「看起來氣勢就是很好，我會支持國民黨。」有買菜的選民表示，國民黨問政比較理性，執政時為國家做很多事，台積電就是國民黨時候弄起來，她會票投國民黨。」

國民黨主席鄭麗文和縣長候選人魏平政到民生市場開基祖廟參拜，開心拿起好采頭和鳳梨。影／記者黃仲裕拍攝

國民黨主席鄭麗文被問到彰化縣長王惠美是不是會為縣長候選人魏平政助選，鄭麗文連連回答「會的、會的」。影／記者簡慧珍拍攝