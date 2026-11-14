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關心教育反被政治化 袋鼠媽媽發聲肯定高虹安4年改變

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市長高虹安表示，市府持續推動教育政策，改善校園環境與教育資源，未來將推出「新竹好學2.0」，打造更優質的教育環境。圖／高虹安競選總部提供
新竹市長高虹安表示，市府持續推動教育政策，改善校園環境與教育資源，未來將推出「新竹好學2.0」，打造更優質的教育環境。圖／高虹安競選總部提供

選戰進入倒數，長期關心新竹市教育的「袋鼠媽媽」今天在臉書發文，對外界將家長關心教育議題政治化感到無奈，強調當年站出來不是為了反對誰，如今肯定市府政策也不是為了支持誰，並肯定新竹市政府過去四年在學區、校舍及通學交通等方面的改善。

袋鼠媽媽表示，近日看到有人討論，認為家長當年批評市府，是為了讓另一個人當市長，讓她感到無奈與難過。回想2018年節電宣導活動，一群家長前往向當時市長陳情，工作人員事先要求配合秩序，承諾市長致詞後會安排溝通，家長耐心等待，最後市長介紹完政績便離開。

她指出，2022年家長同樣向所有市長候選人提出當面陳情的希望，其中一名候選人花了一個多小時傾聽家長困難。當年討論的問題，過去四年逐漸有具體進展，包括學區、校舍、通學交通，以及孩子每天走的路、吃的午餐，都有看得見的改變。

袋鼠媽媽強調，許多教育建設並非一任市府就能完成，前期規畫、後續執行及中央、地方投入的資源，都應公平記錄。但政府是否願意傾聽、正視問題，家長感受截然不同。

「我們當年不是為了反對誰才站出來，現在也不是為了支持誰才肯定政策。」她表示，家長始終在意的是孩子能好好上學、平安回家，期盼無論誰執政，都能提供更好的教育環境。

尋求連任的新竹市長高虹安表示，很高興市府教育努力被看見，過去四年推動「新竹好學1.0」，涵蓋優化校園、智慧校園、安心就學、福利升級、健康城市及多元共融六大方向。

高虹安指出，市府投入59億元推動18校24棟校舍新建計畫，高中新增及擴校共32班、1010個名額，幼兒教育擴增33班；另投入6.03億元打造28校通學步道、2.4億元推動「班班有大屏」，並創立新竹市首所數位實驗高中、籌備建華完全中學。

高虹安表示，未來四年將推動「新竹好學2.0」，規畫投入600億元教育預算，推動「K-12科技雙語學校」等教育政策。

新竹市長高虹安表示，市府持續推動教育政策，改善校園環境與教育資源，未來將推出「新竹好學2.0」，打造更優質的教育環境。圖／高虹安競選總部提供
新竹市長高虹安表示，市府持續推動教育政策，改善校園環境與教育資源，未來將推出「新竹好學2.0」，打造更優質的教育環境。圖／高虹安競選總部提供

新竹市長高虹安表示，市府持續推動教育政策，改善校園環境與教育資源，未來將推出「新竹好學2.0」，打造更優質的教育環境。圖／高虹安競選總部提供
新竹市長高虹安表示，市府持續推動教育政策，改善校園環境與教育資源，未來將推出「新竹好學2.0」，打造更優質的教育環境。圖／高虹安競選總部提供

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