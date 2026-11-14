屏市長藍綠對決 守住南台灣藍天盧秀燕、蔣萬安、許淑華拍片挺周佳琪

國民黨籍屏東市長周佳琪尋求連任，對上民進黨徵召的梁育慈，市長選情呈現藍綠對決，競爭激烈。台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安及南投縣長許淑華，為不讓周佳琪孤身迎戰，錄製影片力挺周佳琪，呼籲屏東市鄉親支持有專業、有新視野、有執行力周佳琪連任，為屏東市創造安居樂業好生活。

4年前周佳琪參選屏東市長，盧秀燕與蔣萬安也出面力挺，認為周佳琪是藍營中生代的傑出人才，尤其是在南台灣，國民黨的艱困選區，能為國民黨守住一片藍天，這次兩人再度推薦，肯定周佳琪4年來施政，不僅有實際成果政績，也獲基層肯定。

盧秀燕讚周佳琪，年輕有為，親切有愛心，在屏東市長4年施政，有目共睹，希望她連任成功，守住南台灣一片藍天，創造屏東市安居樂業好生活。蔣萬安則指出，周佳琪對基層服務充滿熱情與用心，有專業，有解決問題的執行力。

南投縣長許淑華是周佳琪多年好友，許淑華強調女力擔當，更具備勇氣與智慧，再給周佳琪四年，她將為屏東市創造更新的視野，更好的未來。不同世代三名國民黨首長，出面力挺周佳琪，團結藍軍支持者肯定周佳琪施政。