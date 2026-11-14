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台中藍白合「雙P」開直播 柯文哲讚江啟臣：他是有準備的人

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
國民黨台中市長候選人江啟臣（左）和民眾黨創黨主席柯文哲（中）共進午餐、開直播談政策，柯盛讚江是有準備的人，有理念有邏輯，對台中有長遠規畫。圖／取自柯文哲直播
國民黨台中市長候選人江啟臣（左）和民眾黨創黨主席柯文哲（中）共進午餐、開直播談政策，柯盛讚江是有準備的人，有理念有邏輯，對台中有長遠規畫。圖／取自柯文哲直播

國民黨台中市長候選人江啟臣今天中午拜訪台灣民眾黨台中市黨部，和民眾黨創黨主席柯文哲共進午餐、開直播，2人都當過教授，此次直播就叫「雙P午餐會」。雙方談到台中的產業、教育、育兒友善與居住正義等等，柯盛讚江「是有準備的人」，有理念、有邏輯，對台中有長遠規畫。

柯文哲今天赴台中陪白營議員候選人們車掃，中午到市黨部吃飯；江啟臣也有整天的拜票行程，把握中午空檔拜訪柯，2人在黨部邊吃午餐、邊開直播，民眾黨議員候選人劉芩妤擔綱主持人。

雙方先從台中的城市優勢談起，柯文哲認為台中擁有後發優勢，不像雙北已經固化，有很多開發空間，可以後來居上；江啟臣指出，台中有3項優勢，第一如柯所說是後發優勢，第二是腹地廣大，是中彰投苗雲嘉的中心，第三則是區位優勢，依山面海又處於台灣中心，從國安角度來看是戰略城市。

柯文哲擔任過8年台北市長，江啟臣則在競選下任台中市長，說到市長的經驗，柯強調他第一次當市長缺乏人脈與團隊，「撐過來是奇蹟」，但也是因為一開始幾乎沒有改動北市府的既有架構，反而穩定；台中市前市長林佳龍之所以連任失敗，很大原因就是上任後換太多人。

劉芩妤詢問江啟臣若當選台中市長，會有什麼樣的施政優先順序？江認為，人命第一，所以會先從安全著手，串聯台中8大安全網，導入科技強化預警系統；其次是健康，不但要延續老人健保補助，還要重視預防醫學，包含推動帶狀疱疹疫苗補助、孕婦RSV疫苗補助等等。

江啟臣表示，第三個優先項目是幫市民省時間、加薪水，省時間就是交通改革，他會以20分鐘生活圈搭配公車系統改善；加薪水則牽涉到產業升級，包含發展實體AI、會展經濟，也要搭配教育體系，更加重視國際與科學教育，以及技職教育和產學合作。

說到愈發嚴重的少子化問題，柯文哲坦言台北「已經束手無策」，也重砲批評中央態度不積極，尤其從2016年前總統蔡英文上任以後，生育率一路下滑。江啟臣認為，不能只用補助的方式鼓勵生育，更重要的是建立友善的育兒環境和社會文化，比如親子排隊優先等等。

關於社會住宅和房價，江啟臣承諾若當選會蓋完1.8萬戶社宅，他也在思考可負擔住宅，比如以地上權買賣的方式降低購屋成本。柯文哲提醒，社會住宅不是蓋完就好，更困難的是如何經營，當初台北市每蓋完一處社宅都要寫檢討報告。

柯文哲總結，這次午餐直播「太正經、太學術了」，但也可以看出江啟臣是有準備的人；江最大的優勢是8年前就開始準備，要做什麼已經想好，比如講到安全、健康，有長遠的規畫。柯笑稱，他很公平，誰說得對誰說得不對都很清楚，像「洋流」就不敢找自己。

江啟臣有整天的拜票行程，把握中午空檔到民眾黨台中市黨部拜訪柯文哲。記者陳敬丰／攝影
江啟臣有整天的拜票行程，把握中午空檔到民眾黨台中市黨部拜訪柯文哲。記者陳敬丰／攝影

柯文哲（中）今天赴台中陪白營議員候選人們車掃，中午到市黨部吃飯。記者陳敬丰／攝影
柯文哲（中）今天赴台中陪白營議員候選人們車掃，中午到市黨部吃飯。記者陳敬丰／攝影

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