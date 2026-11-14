「安心大遊行」雨中登場 韓國瑜力挺蔣萬安：展現愛的力量

台北市長選舉白熱化，「安心大遊行」今下午登場。遊行之初，台北市便飄起細雨，現場熱情不減，立法院長韓國瑜到場致詞喊話支持者，表示台北市長蔣萬安代表愛的力量，1128支持蔣萬安，讓台北市爆發陽光與愛。韓並說，不要像民進黨，到選舉就抹黑造謠。

安心大遊行下午登場，分成北路、南路，南路由韓國瑜和蔣萬安妻子石舫亘領軍。韓國瑜到場喊話支持者，點燃熱情。

韓國瑜說，天上下雨，內心在燃燒。台北市是首善之區，看到這場市長選舉，大家一定感慨萬千，呼籲大家，台北市民要用行動強烈支持蔣萬安，要讓台灣感受到台灣民主有愛的力量，不要像民進黨，到選舉就抹黑造謠，媒體名嘴、網軍不停攻擊，散播恨的力量，台北市民不要，相信台灣民主有真善美的力量，相信蔣萬安過去四年付出，踏踏實實，是認真好市長。

韓國瑜強調，「民主政治由我們自己決定，手上的一票要不要讓台灣民主繼續健康走下去」，蔣萬安代表愛的力量、良善的力量，1128台北市民用選票投給蔣萬安，證明台北市、台灣民主走一條繼續幸福、健康、充滿愛的力量（的路）。鄉親團結最後力量，全力拉票、固票、催票，讓台北市爆發陽光與愛，一起支持蔣萬安。

遊行隊伍出發後，台北市雨勢由小轉大，但支持者紛紛拿出雨具或穿起雨衣，往台北市政府前進，支持者沿路喊「蔣萬安當選」。

安心大遊行下午登場，長長人龍冒著小雨由大安森林公園出發。記者邱德祥／攝影

「安心大遊行」今下午登場，蔣萬安支持者開始往台北市政府出發。記者屈彥辰／攝影

台北市長選舉白熱化，「安心大遊行」今下午登場。立法院長韓國瑜到場致詞喊話支持者，表示台北市長蔣萬安代表愛的力量，1128支持蔣萬安，讓台北市爆發陽光與愛。圖／截自蔣萬安YouTube直播