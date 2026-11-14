萬川連線「牽手」出擊 蔡碧雲與石舫亘汐止掃街人氣爆棚

「雙北5告讚、牽手當靠3」，國民黨新北市長候選人李四川太太蔡碧雲與台北市長蔣萬安太太石舫亘，今前往汐止林森市場、橫科市場掃街拜票，以「牽手」連線懇託民眾支持李四川、蔣萬安雙北做事連線，兩人沿途收到有民眾送花，也有在衣服上簽名，更有小朋友拿出網路熱議的「奶昔大哥」包包與蔡碧雲合影，掃街展現市場濃濃人情味。。

在林森市場出發前，汐止林森市場自治會長吳晨綾特地致贈蒜苗、菜頭、鳳梨等吉祥物祝福，並全程陪同；沿途鄉親紛紛上前合照，有人雀躍地邊跳邊高喊「凍蒜」，有家長把孩子抱高與兩人握手，互動相當溫馨，還有許多攤商送上包子、炸雞翅、茶點，為兩人補充體力、加油打氣，並頻頻高喊「3號李四川、5號蔣萬安凍蒜」，蔡碧雲、石舫亘也駐足與攤商閒話家常，親切又接地氣。

隨後兩人轉往橫科市場，許多攤商熱情送上許多吉祥物跟水果，雙手都拿不完，展現在地鄉親滿滿祝福與熱情，更有人向蔡碧雲直呼「全家6票全投李四川」，氣氛相當熱絡。拜票之餘，蔡碧雲特別在市場買了涼糕，表示這是李四川愛吃的甜點，要帶回去給他跟辛苦的辦公室同仁，流露夫妻最自然的日常關心。

今日市場掃街行程，雙北民代及跨黨派候選人出席力挺，立委李彥秀、廖先翔、議員白珮茹、游淑慧、闕枚莎及議員候選人陳語倢、何元楷等人都一同向攤商與鄉親懇託支持。

李四川競選辦公室表示，選戰進入最後關鍵階段，兩位「牽手」與雙北團隊攜手出動，透過掃街拜票與市民近距離互動，爭取更多認同與支持，鄉親送的每一份心意、說的每一句鼓勵，都是最珍貴的心意，李四川及團隊感謝每一份支持，也會持續深入地方、傾聽市民需求。

國民黨新北市長候選人李四川太太蔡碧雲(圖右二)與台北市長蔣萬安太太石舫亘(右三)今前往汐止林森市場、橫科市場掃街拜票，受到許多攤商及採買民眾歡迎。圖／李四川競辦提供

國民黨新北市長候選人李四川太太蔡碧雲與台北市長蔣萬安太太石舫亘今前往汐止林森市場、橫科市場掃街拜票，受到許多攤商及採買民眾歡迎。圖／李四川競辦提供