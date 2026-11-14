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影／又反殺！賴瑞隆打深耕牌 柯志恩反擊：待20年怎沒看見國土破壞？

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
國民黨高雄市長候選人柯志恩出席電視政見發表會，接受媒體會前聯訪。記者郭韋綺／攝影
國民黨高雄市長候選人柯志恩出席電視政見發表會，接受媒體會前聯訪。記者郭韋綺／攝影

今天舉辦高雄市長候選人政見會，會前針對民進黨候選人賴瑞隆稱已深耕高雄20年，對比國民黨候選人柯志恩僅4年。柯志恩今天反擊，深耕不是用待在高雄多久來衡量，而是要看究竟為市民做了哪些事，反問對手在高雄待了10年、20年，為何沒有看見國土、山林長期遭到破壞？

高雄市第5屆市長選舉公辦電視政見發表會今登場，柯志恩會前接受媒體聯訪，針對賴瑞隆強調在地深耕、質疑她在高雄時間不長。柯志恩表示，自己本身就是南部的孩子，所謂深耕不應以在高雄待了多少年作為判斷標準，真正重要的是為高雄市民做了哪些事情。

柯志恩指出，她提出的教育、能源等政策都與高雄發展息息相關，更重要的是揭弊能力，她強調，擔任市長不只有城市擘劃能力，也必須正視長期存在的問題，包括國土及山林遭到破壞等情況。

柯志恩反問，對手在高雄待了10年、20年，為何沒有看見國土、山林長期遭到破壞？她認為，不能只以在地時間長短定義深耕，更應檢視候選人對地方問題的關注，以及實際為市民做了哪些事。

柯志恩強調，「每次都用4年、10年、20年，來判斷一個人到底是不是愛高雄、有沒有深耕高雄，我覺得完全不公平、不合理。」

至於電視政見發表會，柯志恩表示，最重要的是把過去持續向市民宣講的「一三五七九」政策，透過電視再次完整說明，讓高雄市民有更多資訊，做出更好的選擇。

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