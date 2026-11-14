聽新聞
0:00 / 0:00
今政見發表 沈伯洋曝上午無行程也沒特訓或準備 原因是陪女兒寫字
由中選會舉辦台北市長政見發表會今登場，民進黨台北市長候選人沈伯洋今下午1時許抵達會場，由於這是沈第一場公開行程，外界認為沈早上閉關準備，沈進入會場前被問到表示，上午都在陪女兒寫字，沒有特別特訓或準備。
沈伯洋下午1時許抵達手拿「順報」抵達電視台，沈表示，這也是他政策白皮書的一款，想說拿在身上跟大家介紹。不過沈今天上午並未有公開行程，外界認為是為政見會做準備，沈表示，沒有特別準備，但今天早上是在陪女兒寫作業。
媒體也問，女兒是否有給他加油打氣，沈伯洋表示，女兒早上在練習寫字，早上寫「左」跟「右」，還有「上」跟「下」，花了滿多時間的讓她有點挫折，「所以我早上在鼓勵她」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。