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扮最強母雞陳亭妃率議員鹽水牛墟拜票 明辦親子放電日

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
民進黨台南市長候選人陳亭妃一早與市議員候選人沈家鳳、王宣貿、李宗翰走訪鹽水牛墟，向鄉親拜票爭取支持。圖／陳亭妃提供
民進黨台南市長候選人陳亭妃一早與市議員候選人沈家鳳、王宣貿、李宗翰走訪鹽水牛墟，向鄉親拜票爭取支持。圖／陳亭妃提供

民進黨台南市長候選人陳亭妃今天上午前往鹽水牛墟掃街拜票，偕同第一選區市議員候選人沈家鳳、王宣貿、李宗翰，向市場攤商及採買民眾問候、爭取支持，獲得不少鄉親熱情回應，現場互動熱絡。

陳亭妃表示，37區鐵馬行催票行動自11月3日從歸仁出發，一路騎行至投票日前一天，希望透過實際走訪，將對地方的承諾帶到各地，也深入了解不同區域的需求與民意。選戰最後衝刺將回到溪北，預定11月27日下午2時50分在新營長勝營區舉辦大集結，邀請市民共同參與，讓37區的聲音與期待持續被看見。

此外，陳亭妃宣布，競選總部明天下午2時30分至晚間7時舉辦「妃妃姐姐親子放電日」，兩座「妃熊幸福氣墊」將重返競總，現場還有小巧蝦餅哥哥冰淇淋及妃妃姐姐爆米花，邀請親子家庭一起同樂。

陳亭妃表示，上次舉辦「妃熊幸福兒童派對」吸引許多大小朋友參加，現場充滿歡笑聲，看到孩子們開心玩樂，是舉辦親子活動最珍貴的收穫，因此再次推出親子放電活動，希望讓更多家庭共享周末時光。

活動地點為陳亭妃競選總部（台南市永康區水漾路520號），歡迎家長帶孩子參加，透過氣墊遊樂及趣味活動，度過愉快的周日下午。

民進黨台南市長候選人陳亭妃一早與市議員候選人沈家鳳、王宣貿、李宗翰走訪鹽水牛墟，向鄉親拜票爭取支持。圖／陳亭妃提供
民進黨台南市長候選人陳亭妃一早與市議員候選人沈家鳳、王宣貿、李宗翰走訪鹽水牛墟，向鄉親拜票爭取支持。圖／陳亭妃提供

民進黨台南市長候選人陳亭妃一早與市議員候選人沈家鳳、王宣貿、李宗翰走訪鹽水牛墟，向鄉親拜票爭取支持。圖／陳亭妃提供
民進黨台南市長候選人陳亭妃一早與市議員候選人沈家鳳、王宣貿、李宗翰走訪鹽水牛墟，向鄉親拜票爭取支持。圖／陳亭妃提供

民進黨台南市長候選人陳亭妃一早與市議員候選人沈家鳳、王宣貿、李宗翰走訪鹽水牛墟，向鄉親拜票爭取支持。圖／陳亭妃提供
民進黨台南市長候選人陳亭妃一早與市議員候選人沈家鳳、王宣貿、李宗翰走訪鹽水牛墟，向鄉親拜票爭取支持。圖／陳亭妃提供

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