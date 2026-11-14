客委會砸千萬辦親子劇！藍營凌濤質疑變相助選黃世杰 綠營批抹黑

2026選戰倒數，國民黨桃園市議員凌濤今指客家委員會用人民納稅錢辦免費戶外親子劇場，地點選在民進黨桃園市長候選人黃世杰競選總部附近，質疑變相輔選，也批黃「農水太子是特權慣犯」；黃世杰陣營回應，現場沒有發文宣或談選舉，也無替特定候選人造勢，凌濤言論實屬抹黑。

客家委員會昨邀請國內知名親子劇團到中壢表演，一連接演3場，今明二天晚上還各有一場。客委會昨晚開演前，白天先邀在地學童欣賞彩排及開記者會預告；記者會上，除了客委會主委古秀妃，黃世杰也身穿深色西裝搭配白色襯衫，以立法院榮譽顧問身分出席，桃園市政府客家事務局副局長饒佳汶則代表市府參加活動。

凌濤表示，客委會此次舉辦親子劇場費用高達1450萬元，協辦單位是2024年立委選舉期間多次與黃世杰合辦親子活動的「桃園市文化暨創意教育推廣協會」。經查，該協會登記地址是「中央西路二段30號13樓」，該址樓上就是黃世杰父親創立、胞妹黃緗渟擔任負責人的「普田企業有限公司」，只是巧合？

凌濤也說，桃園市文化暨創意教育推廣協會上個月30日就邀同一個劇團辦親子劇場，地點直接寫「黃世杰競選服務處前廣場」，此次客委會辦親子劇場，地點距離黃的南桃園競總僅600公尺，難道客委會接受資源變成特定候選人造勢助拳工具？黃世杰自詡法律出身，身邊總有各種「巧合」與中央資源高度重疊，拿人民納稅錢為自己選舉服務。

黃世杰競選辦公室發言人黃宣尹回應，上個月30日的活動是桃園市文化暨創意教育推廣協會舉辦，跟客委會無關，而客委會這幾天辦活動，該會是協助借場地，根本沒有發放文宣或談及選舉。兩次活動狀況不同，界線明確，無替特定候選人造勢的問題。

黃宣引也說，若依照凌濤的邏輯，今年在桃園舉辦的台灣設計展也在黃世杰辦公室附近，難道張善政市府也在替黃世杰助選？