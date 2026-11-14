搶勞工、市場選票 張嘉郡今提鼓勵企業為員工加薪政見

國民黨雲林縣長候選人張嘉郡今天接連出席勞工團體後援會成立大會及斗六西市場掃街拜票，爭取基層支持。勞工後援會集結多個工會團體力挺，張嘉郡提出企業加薪獎勵、AI技能培訓等政策；針對近百年歷史的斗六西市場保存與整建議題，她則承諾廣納地方意見，兼顧文化資產保存與攤商經營需求。

張嘉郡今天出席勞工團體後援會成立大會，縣長張麗善、曾任雲林縣總工會理事長的後援會長陳錦煌、縣政顧問蕭永平，以及多個工會團體代表到場支持。

張嘉郡表示，過去在立法院提案推動「紀念日及節日實施條例」，去年三讀通過後增加5天國定假日，希望持續透過政策保障勞工權益。

她強調，勞工是雲林產業發展的重要力量，面對產業轉型及工作型態改變，未來她將推動「幸福企業獎勵制度」，鼓勵企業為員工加薪、改善福利，並成立AI勞工技能培訓專班、推動中高齡及婦女再就業支持計畫，針對高風險及高溫作業場所導入AI智慧職安管理，完善職災勞工復工及身心健康支持措施。

張嘉郡今早也與張麗善、斗六市長候選人黃尤美及縣議員候選人林岳璋前往斗六西市場掃街。針對西市場文化資產保存與整建議題，張嘉郡表示，西市場承載斗六重要的歷史記憶與在地生活，地方對未來規畫有不同期待，無論是歷史建築保存、攤商經營空間，或市場環境改善及觀光發展，都應納入整體考量。

張嘉郡指出，未來將與黃尤美合作，整合縣府及市公所資源，持續與市場攤商、地方居民及相關團體溝通，廣納各方意見、凝聚共識，相關規畫不會在缺乏溝通的情況下貿然推動。

國民黨雲林縣長候選人張嘉郡（左）今成立勞工後援會。圖／張嘉郡競總提供

國民黨雲林縣長候選人張嘉郡今到斗六西市場掃街拜票。圖／張嘉郡競總提供

國民黨雲林縣長候選人張嘉郡今到斗六西市場掃街拜票。圖／張嘉郡競總提供