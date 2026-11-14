快訊

彰化縣一周內3候選人去世 政界、民俗人士這樣解讀

亞冠賽／日本隊預賽10轟3戰全勝挺進冠軍賽！台韓大戰要爭第2張門票

黃仁勳落馬有玄機？陳昭榮棄演從商…突談「黃皮膚」在白人世界處境

聽新聞
0:00 / 0:00

搶勞工、市場選票 張嘉郡今提鼓勵企業為員工加薪政見

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
國民黨雲林縣長候選人張嘉郡（前排左三）今成立勞工後援會。圖／張嘉郡競總提供
國民黨雲林縣長候選人張嘉郡（前排左三）今成立勞工後援會。圖／張嘉郡競總提供

國民黨雲林縣長候選人張嘉郡今天接連出席勞工團體後援會成立大會及斗六西市場掃街拜票，爭取基層支持。勞工後援會集結多個工會團體力挺，張嘉郡提出企業加薪獎勵、AI技能培訓等政策；針對近百年歷史的斗六西市場保存與整建議題，她則承諾廣納地方意見，兼顧文化資產保存與攤商經營需求。

張嘉郡今天出席勞工團體後援會成立大會，縣長張麗善、曾任雲林縣總工會理事長的後援會長陳錦煌、縣政顧問蕭永平，以及多個工會團體代表到場支持。

張嘉郡表示，過去在立法院提案推動「紀念日及節日實施條例」，去年三讀通過後增加5天國定假日，希望持續透過政策保障勞工權益。

她強調，勞工是雲林產業發展的重要力量，面對產業轉型及工作型態改變，未來她將推動「幸福企業獎勵制度」，鼓勵企業為員工加薪、改善福利，並成立AI勞工技能培訓專班、推動中高齡及婦女再就業支持計畫，針對高風險及高溫作業場所導入AI智慧職安管理，完善職災勞工復工及身心健康支持措施。

張嘉郡今早也與張麗善、斗六市長候選人黃尤美及縣議員候選人林岳璋前往斗六西市場掃街。針對西市場文化資產保存與整建議題，張嘉郡表示，西市場承載斗六重要的歷史記憶與在地生活，地方對未來規畫有不同期待，無論是歷史建築保存、攤商經營空間，或市場環境改善及觀光發展，都應納入整體考量。

張嘉郡指出，未來將與黃尤美合作，整合縣府及市公所資源，持續與市場攤商、地方居民及相關團體溝通，廣納各方意見、凝聚共識，相關規畫不會在缺乏溝通的情況下貿然推動。

國民黨雲林縣長候選人張嘉郡（左）今成立勞工後援會。圖／張嘉郡競總提供
國民黨雲林縣長候選人張嘉郡（左）今成立勞工後援會。圖／張嘉郡競總提供

國民黨雲林縣長候選人張嘉郡今到斗六西市場掃街拜票。圖／張嘉郡競總提供
國民黨雲林縣長候選人張嘉郡今到斗六西市場掃街拜票。圖／張嘉郡競總提供

國民黨雲林縣長候選人張嘉郡今到斗六西市場掃街拜票。圖／張嘉郡競總提供
國民黨雲林縣長候選人張嘉郡今到斗六西市場掃街拜票。圖／張嘉郡競總提供

國民黨雲林縣長候選人張嘉郡今到斗六西市場掃街拜票。圖／張嘉郡競總提供
國民黨雲林縣長候選人張嘉郡今到斗六西市場掃街拜票。圖／張嘉郡競總提供

2026九合一選舉

張嘉郡 勞工 加薪 2026九合一選舉 雲林縣選舉

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

基隆16個公民團體合辦公民政治共學 3市長侯選人簽署承諾書、履約書

吳本源就職房仲全聯會第十一屆理事長 凝聚全國力量推動產業永續發展

首度合體！黃敏惠、張啓楷共拍競選廣告 王美惠加強陸戰發文宣

當選支票敢不敢開？李四川允推大小巨蛋 蘇巧慧百日推都更局

相關新聞

輔選魏平政先被曝光 王惠美覺得可惜認為「失去神秘感」 今晚要站台

距投票不到兩周，彰化縣長王惠美將為國民黨彰化縣長候選人魏平政輔選，不過他們今天出席線西鄉長候選人黃漢皇競總成立大會時，卻仍「王不見王」，王惠美被問到何時為魏平政站台時，雖以「謝謝關心」回答，但今天傍晚的魏平政和美後援會成立大會，流程已排定王惠美站台。

會參加蔣萬安大遊行嗎？ 陳佩琪曝柯文哲動向

選戰倒數14天，藍白合升溫，台北市長蔣萬安今天下午舉辦「安心大遊行」，民眾黨秘書長周榆修也將率北市6位議員候選人響應。不過，黨主席黃國昌與創黨主席柯文哲目前全台大車掃而不在北市，柯妻陳佩琪今表示，柯都在中南部幫候選人，她下午將赴台中幫議員候選人。

高雄市長選舉政見會登場 藍綠之外另3候選人背景一次看

高雄市長選選舉今天下午2時舉行公辦政見發表會，除了國民黨柯志恩、民進黨賴瑞隆兩大黨候選人，另有3名候選人，分別是還有司法改革黨張靜，以及無黨籍洪方隆、王肇民等3人。

扮最強母雞陳亭妃率議員鹽水牛墟拜票 明辦親子放電日

民進黨台南市長候選人陳亭妃今天上午前往鹽水牛墟掃街拜票，偕同第一選區市議員候選人沈家鳳、王宣貿、李宗翰，向市場攤商及採買民眾問候、爭取支持，獲得不少鄉親熱情回應，現場互動熱絡。

客委會砸千萬辦親子劇！藍營凌濤質疑變相助選黃世杰 綠營批抹黑

2026選戰倒數，國民黨桃園市議員凌濤今指客家委員會用人民納稅錢辦免費戶外親子劇場，地點選在民進黨桃園市長候選人黃世杰競選總部附近，質疑變相輔選，也批黃「農水太子是特權慣犯」；黃世杰陣營回應，現場沒有發文宣或談選舉，也無替特定候選人造勢，凌濤言論實屬抹黑。

搶勞工、市場選票 張嘉郡今提鼓勵企業為員工加薪政見

國民黨雲林縣長候選人張嘉郡今天接連出席勞工團體後援會成立大會及斗六西市場掃街拜票，爭取基層支持。勞工後援會集結多個工會團體力挺，張嘉郡提出企業加薪獎勵、AI技能培訓等政策；針對近百年歷史的斗六西市場保存與整建議題，她則承諾廣納地方意見，兼顧文化資產保存與攤商經營需求。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。