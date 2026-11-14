快訊

彰化縣一周內3候選人去世 政界、民俗人士這樣解讀

亞冠賽／日本隊預賽10轟3戰全勝挺進冠軍賽！台韓大戰要爭第2張門票

黃仁勳落馬有玄機？陳昭榮棄演從商…突談「黃皮膚」在白人世界處境

聽新聞
0:00 / 0:00

影／爆衝突…吳欣岱緊迫盯人嗆「挺性侵里長？」陳宥丞反擊：挑釁造謠

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
民眾黨議員陳宥丞今在東湖五分市場拜票，台灣基進候選人吳欣岱疑緊迫盯人似地追問陳前助理王健陞涉性侵退選里長一事，要求表態「支不支持性侵犯出來選里長？」一度爆發助理衝突。陳稍早也也在臉書貼文痛批「無謂挑釁造謠，請大家理性投票。」至於兩方助理紛爭，已交由警方依法調查處理。圖／陳宥丞辦公室提供
民眾黨議員陳宥丞今在東湖五分市場拜票，台灣基進候選人吳欣岱疑緊迫盯人似地追問陳前助理王健陞涉性侵退選里長一事，要求表態「支不支持性侵犯出來選里長？」一度爆發助理衝突。陳稍早也也在臉書貼文痛批「無謂挑釁造謠，請大家理性投票。」至於兩方助理紛爭，已交由警方依法調查處理。圖／陳宥丞辦公室提供

民眾黨議員陳宥丞今在東湖五分市場拜票，台灣基進候選人吳欣岱疑緊迫盯人似地追問陳宥丞，有關前助理王健陞涉性侵退選里長一事，要求表態「支不支持性侵犯出來選里長？」雙方一度爆發助理衝突。陳稍早也在臉書貼文痛批「無謂挑釁造謠，請大家理性投票。」

年底選戰倒數14天，議員選戰也持續白熱化，陳宥丞前助理王健陞參選里長因涉及性侵案宣布退選，陳當時也表態就是支持前助理退選！不過，今天陳宥丞到市場拜票，吳欣岱疑似緊迫盯人追問陳，支不支持性侵犯選里長一事。

陳宥丞原本一臉無奈繼續拜票，後因隨行人員不滿挑釁，將對方助選員的手機拍掉，引發衝突，吳欣岱也指控陳助理動手搶手機，陳宥丞則表示，對於兩方助理紛爭，已交由警方依法調查處理。

陳宥丞也在臉書表示，前助理王健陞先生，在藍、綠、白議員辦公室服務過，今年9月事件發生時，他已明確表態支持王健陞退選，並主張相關爭議應回歸制度面檢討，從根本檢視選舉規範。

對於王的參選我態度很明確「就是支持退選！」王先生宣布退選後，未曾見面或聯絡，因此對於其近期動向及相關競選行為並不知情。

陳說，政治人物應對公開承諾負責，也尊重社會各界的關注與監督，若王健陞確實有違背原先退選聲明的行為，就應由當事人向社會清楚說明，接受公眾檢驗，「不論事情是否屬實，我無法、也無權代替當事人對外回應。」

陳提到，甚至有心人士連針對我的告急文宣出現在五分里的信箱，都可以拿來當作抹黑素材，事實上是我個人的告急文宣為內湖、南港全區派報，有心人士刻意連結造謠，已涉有意圖使人不當選！

最後，跟今早在五分市場的攤商市民朋友說聲不好意思，讓大家困擾了；另對方助選員與本人隨行人員的紛爭，已交由警方依法調查處理。陳說，他會繼續堅持「正面選舉、快樂投票」Ｍ請大家讓我繼續「理性問政、紮實服務」。

2026九合一選舉

吳欣岱 衝突 陳宥丞 2026九合一選舉 性侵 里長 台北市選舉

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

國民黨團成立法律顧問團 宣示對選舉奧步零容忍

蘇巧慧批大巨蛋漏水丟臉到國外 李四川猛攻曠世智能爭議

嗆蘇巧慧迴避家族獲投資案 李四川：弟弟做錯事抓去關我都接受

首度合體！黃敏惠、張啓楷共拍競選廣告 王美惠加強陸戰發文宣

相關新聞

輔選魏平政先被曝光 王惠美覺得可惜認為「失去神秘感」 今晚要站台

距投票不到兩周，彰化縣長王惠美將為國民黨彰化縣長候選人魏平政輔選，不過他們今天出席線西鄉長候選人黃漢皇競總成立大會時，卻仍「王不見王」，王惠美被問到何時為魏平政站台時，雖以「謝謝關心」回答，但今天傍晚的魏平政和美後援會成立大會，流程已排定王惠美站台。

會參加蔣萬安大遊行嗎？ 陳佩琪曝柯文哲動向

選戰倒數14天，藍白合升溫，台北市長蔣萬安今天下午舉辦「安心大遊行」，民眾黨秘書長周榆修也將率北市6位議員候選人響應。不過，黨主席黃國昌與創黨主席柯文哲目前全台大車掃而不在北市，柯妻陳佩琪今表示，柯都在中南部幫候選人，她下午將赴台中幫議員候選人。

高雄市長選舉政見會登場 藍綠之外另3候選人背景一次看

高雄市長選選舉今天下午2時舉行公辦政見發表會，除了國民黨柯志恩、民進黨賴瑞隆兩大黨候選人，另有3名候選人，分別是還有司法改革黨張靜，以及無黨籍洪方隆、王肇民等3人。

扮最強母雞陳亭妃率議員鹽水牛墟拜票 明辦親子放電日

民進黨台南市長候選人陳亭妃今天上午前往鹽水牛墟掃街拜票，偕同第一選區市議員候選人沈家鳳、王宣貿、李宗翰，向市場攤商及採買民眾問候、爭取支持，獲得不少鄉親熱情回應，現場互動熱絡。

客委會砸千萬辦親子劇！藍營凌濤質疑變相助選黃世杰 綠營批抹黑

2026選戰倒數，國民黨桃園市議員凌濤今指客家委員會用人民納稅錢辦免費戶外親子劇場，地點選在民進黨桃園市長候選人黃世杰競選總部附近，質疑變相輔選，也批黃「農水太子是特權慣犯」；黃世杰陣營回應，現場沒有發文宣或談選舉，也無替特定候選人造勢，凌濤言論實屬抹黑。

搶勞工、市場選票 張嘉郡今提鼓勵企業為員工加薪政見

國民黨雲林縣長候選人張嘉郡今天接連出席勞工團體後援會成立大會及斗六西市場掃街拜票，爭取基層支持。勞工後援會集結多個工會團體力挺，張嘉郡提出企業加薪獎勵、AI技能培訓等政策；針對近百年歷史的斗六西市場保存與整建議題，她則承諾廣納地方意見，兼顧文化資產保存與攤商經營需求。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。