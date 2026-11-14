影／爆衝突…吳欣岱緊迫盯人嗆「挺性侵里長？」陳宥丞反擊：挑釁造謠

民眾黨議員陳宥丞今在東湖五分市場拜票，台灣基進候選人吳欣岱疑緊迫盯人似地追問陳宥丞，有關前助理王健陞涉性侵退選里長一事，要求表態「支不支持性侵犯出來選里長？」雙方一度爆發助理衝突。陳稍早也在臉書貼文痛批「無謂挑釁造謠，請大家理性投票。」

年底選戰倒數14天，議員選戰也持續白熱化，陳宥丞前助理王健陞參選里長因涉及性侵案宣布退選，陳當時也表態就是支持前助理退選！不過，今天陳宥丞到市場拜票，吳欣岱疑似緊迫盯人追問陳，支不支持性侵犯選里長一事。

陳宥丞原本一臉無奈繼續拜票，後因隨行人員不滿挑釁，將對方助選員的手機拍掉，引發衝突，吳欣岱也指控陳助理動手搶手機，陳宥丞則表示，對於兩方助理紛爭，已交由警方依法調查處理。

陳宥丞也在臉書表示，前助理王健陞先生，在藍、綠、白議員辦公室服務過，今年9月事件發生時，他已明確表態支持王健陞退選，並主張相關爭議應回歸制度面檢討，從根本檢視選舉規範。

對於王的參選我態度很明確「就是支持退選！」王先生宣布退選後，未曾見面或聯絡，因此對於其近期動向及相關競選行為並不知情。

陳說，政治人物應對公開承諾負責，也尊重社會各界的關注與監督，若王健陞確實有違背原先退選聲明的行為，就應由當事人向社會清楚說明，接受公眾檢驗，「不論事情是否屬實，我無法、也無權代替當事人對外回應。」

陳提到，甚至有心人士連針對我的告急文宣出現在五分里的信箱，都可以拿來當作抹黑素材，事實上是我個人的告急文宣為內湖、南港全區派報，有心人士刻意連結造謠，已涉有意圖使人不當選！

最後，跟今早在五分市場的攤商市民朋友說聲不好意思，讓大家困擾了；另對方助選員與本人隨行人員的紛爭，已交由警方依法調查處理。陳說，他會繼續堅持「正面選舉、快樂投票」Ｍ請大家讓我繼續「理性問政、紮實服務」。