昔日台灣第一鹽！南市議員李啟維用音樂會訴說鹽埕人文歷史

台南市議員候選人李啟維競選總部14日晚間6時30分在南區鹽埕北極殿成立，邀請在地團體永恆之葉帶來勁歌熱舞表演。李啟維表示，南區不僅歷史悠久、人才輩出，也正從傳統農漁業及勞工型態轉型為工商綜合發展，未來將持續爭取地方建設，推動竹溪及日新溪環境改善，並盼打造新建路綠色隧道，帶動特色商圈發展。

李啟維指出，南區有講不完的歷史故事，瀨口最早出現台灣地圖，印證台灣第一鹽，台南第一個安平工業區就是鹽埕人生活領域的鯤鯓湖，南區地靈人傑人才輩出，對台南發展舉足輕重，鹽埕林家是台南客運、興南客運的創辦人，林錫山曾任市長，林沖更是出名影歌星，民主前輩黃昭凱擔任奇美實業經理期間也曾居住在鹽埕，奇美許文龍的事業也是從鹽埕開始，第一家飲料連鎖店清心福全也是鹽埕人，抗議大王柯賜海也是出身鹽埕，南區實在有講不完的人文風情歷史！

李啟維說，南區已逐漸從過去以農漁業及勞工為主的型態，轉型為工商綜合發展，誠品書店、碳佐麻里、康是美、星巴克、7-ELEVEN、健身房及幼兒園陸續進駐，若能進一步將新建路營造成綠色隧道，將有機會成為台南最具特色的商店街之一。

環境建設方面，李啟維表示，竹溪上游過去缺乏汙水處理設施，無法落實雨汙水分流，導致下游日新溪汙染問題難以改善，若設置截流站也可能加重汙染，因此曾建議興建竹溪汙水處理廠，目前工程已啟動，未來完工後可處理上游家庭汙水，改善日新溪水質。

此外，鹽埕北港、南港水道，以及鹽埕大排雨水箱涵上方的觀光城，都涉及地方環境及發展議題。李啟維指出，觀光城設有健康截流站，若貿然拆除、打開，可能造成金華社區及周邊國宅污染；觀光城本身也是時代發展下的產物，背後有許多地方故事，若能妥善規畫，並與新建路商店街串聯，將有助帶動周邊商圈整體發展。

李啟維表示，鹽埕國宅及日新國小是他成長、求學的地方，安平、南區選區合併後，承蒙地方鄉親支持連任議員，這次再度參選，希望鄉親繼續支持，未來將全力以赴，為地方爭取建設、持續服務。