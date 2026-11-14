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選戰倒數「洋流」守空戰、「清流」守陸戰 綠集中資源決戰雙北

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
九合一選舉將在28日投票，民進黨在選戰最後衝刺階段定調「決戰雙北」。聯合報系資料照
九合一選舉將在28日投票，民進黨在選戰最後衝刺階段定調「決戰雙北」。聯合報系資料照

九合一選舉將在28日投票，民進黨在選戰最後衝刺階段定調「決戰雙北」，並提出具體的分工與催票策略，空戰將由「洋流」主導、結合新北，希望把「洋流慧聚」的影響力發揮到最大；陸戰則由賴清德總統為首的輔選團領軍，透過「清流」勤走地方鄉鎮、密集安排拜廟行程，宣傳中央施政政績外，也澄清對手陣營謠言。

根據已公布的賴總統輔選行程，本周末多在雙北輔選。民進黨人士表示，賴總統到鄉鎮輔選行程是為深化基層，強化全國輔選行程，帶動地方選情，雙北仍是這次選戰的重中之重，台中也列為選前最後一周的衝刺區，希望進一步加強中台灣的輔選力道，民進黨中央也將視各縣市需求，安排區域性及指標性活動。

黨內人士指出，選戰進入最後階段，地方陸戰仍由各候選人自行鞏固，黨中央希望透過跨縣市串聯，讓全國支持者感受到選舉熱度，進而提高投票意願；再搭配賴清德、副總統蕭美琴、前總統蔡英文等輔選團，在雙北等差距接近的選區，若能有效擴大「洋流效應」，就有機會在最後關頭改變選情。

空戰部分，民進黨人士表示，仍將由台北市長候選人沈伯洋主導，透過網路社群、媒體專訪與議題操作延續「洋流」熱度，爭取中間選民與年輕族群，並期待發揮「洋流外溢」效應帶動外縣市選情，選戰最後階段主要目的是衝投票率，評估若能將投票率催到接近七成，那戰況膠著的地區選情結果，將對民進黨更有利。

至於整體選情評估，民進黨人士表示，現有的五個縣市以澎湖縣選情較無緊繃，其餘四個執政縣市大致延續綠營執政沒問題，有機會能重新贏下的縣市，分為選情較穩定區和戰況膠著區，穩定區有新竹縣、彰化縣、宜蘭縣、嘉義市，但仍需持續努力到最後一刻；膠著區則有台北市、新北市、基隆市、台中市。

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