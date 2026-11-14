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輔選魏平政先被曝光 王惠美覺得可惜認為「失去神秘感」 今晚要站台
距投票不到兩周，彰化縣長王惠美將為國民黨彰化縣長候選人魏平政輔選，不過他們今天出席線西鄉長候選人黃漢皇競總成立大會時，卻仍「王不見王」，王惠美被問到何時為魏平政站台時，雖以「謝謝關心」回答，但今天傍晚的魏平政和美後援會成立大會，流程已排定王惠美站台。
王惠美競選立委的本命區是鹿港區及和美區，政壇認為，魏平政今天傍晚舉辦的和美後援會成立大會，將是最佳時機。不過，王惠美對於黨內人士先行將她投入輔選魏平政的事提前曝光時，覺得有點可惜，認為失去神秘感。
黃漢皇今天成立競選總部，卻因涉賄選案，昨晚被檢方聲押獲准，造成立主角缺席。不過，縣長王惠美今天仍到場站台送暖，鄭麗文及魏平政在王惠美離去後才到場，並未碰到面。
鄭麗文站台時，證實王惠美將為魏平政助選。鄭麗文說，非常感謝王惠美縣長，這幾天已經召集重要輔選幹部，親自交代輔選魏平政。鄭麗文並提到爭取縣長提名未果的立委謝衣鳯、彰化縣前副縣長洪榮章及柯呈枋，也都會投入輔選。
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