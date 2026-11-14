輔選魏平政先被曝光 王惠美覺得可惜認為「失去神秘感」 今晚要站台

距投票不到兩周，彰化縣長王惠美將為國民黨彰化縣長候選人魏平政輔選，不過他們今天出席線西鄉長候選人黃漢皇競總成立大會時，卻仍「王不見王」，王惠美被問到何時為魏平政站台時，雖以「謝謝關心」回答，但今天傍晚的魏平政和美後援會成立大會，流程已排定王惠美站台。

王惠美競選立委的本命區是鹿港區及和美區，政壇認為，魏平政今天傍晚舉辦的和美後援會成立大會，將是最佳時機。不過，王惠美對於黨內人士先行將她投入輔選魏平政的事提前曝光時，覺得有點可惜，認為失去神秘感。

黃漢皇今天成立競選總部，卻因涉賄選案，昨晚被檢方聲押獲准，造成立主角缺席。不過，縣長王惠美今天仍到場站台送暖，鄭麗文及魏平政在王惠美離去後才到場，並未碰到面。

鄭麗文站台時，證實王惠美將為魏平政助選。鄭麗文說，非常感謝王惠美縣長，這幾天已經召集重要輔選幹部，親自交代輔選魏平政。鄭麗文並提到爭取縣長提名未果的立委謝衣鳯、彰化縣前副縣長洪榮章及柯呈枋，也都會投入輔選。

國民黨提名的線西鄉長候選人黃漢皇昨晚因賄選案被羈押，國民黨主席鄭麗文（左2）及縣長候選人魏平政（左1 ）今天上午仍為黃漢皇競總成立大會站台，並贈與菜頭象徵好采頭。記者劉明岩／攝影

國民黨提名的線西鄉長候選人黃漢皇昨晚因賄選案被羈押，國民黨主席鄭麗文及縣長候選人魏平政今天上午仍為黃漢皇競總成立大會站台，不過未與縣長王惠美碰到面。記者劉明岩／攝影

國民黨提名的線西鄉長候選人黃漢皇昨晚因賄選案被羈押，彰化縣長王惠美（中）今天上午仍為黃漢皇競總成立大會站台，不過未與黨主席鄭麗文及縣長候選人魏平政碰面。記者劉明岩／攝影

國民黨提名的線西鄉長候選人黃漢皇昨晚因賄選案被羈押，國民黨主席鄭麗文今天上午仍為黃漢皇競總成立大會站台，並授旗給黃妻，不過未與縣長王惠美碰到面碰面。記者劉明岩／攝影