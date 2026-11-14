從上帝的餐桌到通往宇宙起點 蕭美琴挺周春米談屏東願景

副總統蕭美琴今到屏東為爭取連任縣長周春米站台，蕭美琴以「上帝的餐桌」形容屏東物產豐饒，從萬丹紅豆、酪農產業到東港黑鮪魚，都是屏東得天獨厚特色。她肯定周春米在歷任縣長打下基礎，帶動產業升級，台積電供應鏈、南亞科等科技產業進駐屏科，也將發展眼光延伸至太空領域，屏東未來要成為台灣通往宇宙的起點。

蕭美琴說，賴清德總統過去曾派她出訪帛琉，當地因海底景觀優美，被稱為「上帝的水族箱」，就像台灣墾丁一樣美麗；但到屏東，她認為這裡更像是「上帝的餐桌」，有豐富的農漁產品，讓全台灣甚至全世界都能品嘗屏東好料。

她說，萬丹盛產紅豆，顆顆飽滿，代表農民長期辛勤耕耘的成果，當地酪農業提供全台灣所需乳品。她提及周春米推動冷鏈物流體系，讓屏東孩子每周都能喝到鮮奶，將地方農業資源轉化為照顧下一代的政策。

蕭美琴表示，屏東得天獨厚的天然環境，造就農業與觀光發展基礎，但一個地方持續進步，不能只依賴既有產業，須推動產業多元化，讓不同專長的年輕人，都有機會留在故鄉工作與生活。

蕭美琴指出，周春米持續爭取地方基礎建設，推動產業升級，爭取台積電供應鏈到屏東設廠，也有南亞科等科技產業布局，希望創造更多元工作機會，讓屏東孩子無論選擇什麼職業，都能在家鄉找到舞台。

蕭美琴也提及屏東另一項發展的雄心壯志，「成為台灣通往宇宙的起點」，屏東爭取太空中心火箭發射場域，展現地方發展企圖心，從傳統農業、觀光產業，到最先進的科技與太空領域，更重要的是讓年輕世代對未來擁有無限想像，並有機會立足世界。

談到周春米施政能力，蕭美琴說，周春米過去擔任法官，有法律人的理性與冷靜，具備地方首長的溫暖與關懷。

蕭美琴今一整天都在屏東助選，蕭美琴站台時提到，潘秘書長（潘孟安）要求她整天都在屏東，跟鄉親一起加油，一起為屏東加油。

蕭美琴今上午到萬丹鄉造勢活動，下午分別先到縣立體育館前草皮「有米有梁，喵鵝連線─屏東米粉大會師（萬人會師）」、之後到內埔鄉、長治鄉出席團結造勢大會。