疑遭陳亭妃指「領不到選舉補助款」 謝龍介回不在乎：光電板盡快清除

九合一選舉倒數兩周，民進黨台南市長候選人陳亭妃日前在記者會上喊話「要讓誰領不到選舉補助款」，被指是暗批國民黨對手謝龍介。對此，謝龍介今在社群平台拍影片回應，他不在乎能不能拿到補助款，只在乎台南能不能更好，烏山頭水庫光電板、爐渣案趕快清除乾淨。

民進黨昨上午舉辦「青春返程Vote For Home：家鄉Way為家鄉」記者會，邀集14位縣市長候選人，呼籲在外地求學、工作的青年返鄉投票。陳亭妃於記者會上喊出，「大家你我都知道，我們要讓誰領不到選舉補助款，一起加油」，疑似暗諷謝龍介。

面對質疑，陳亭妃下午受訪時解釋，自己並未指名是誰，若有人要對號入座，她也沒辦法，這是用年輕人的語言呼籲大家返鄉投票。

對此，謝龍介今表示，他不在乎選舉能不能拿到補助款，他在乎的是台南能不能更好，烏山頭水庫的光電板趕快清除乾淨，爐渣案趕快清除乾淨、查清楚，台南能夠更好，相親能夠贏一次，這才是他真正在乎的。