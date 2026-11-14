會參加蔣萬安大遊行嗎？ 陳佩琪曝柯文哲動向

選戰倒數14天，藍白合升溫，台北市長蔣萬安今天下午舉辦「安心大遊行」，民眾黨秘書長周榆修也將率北市6位議員候選人響應。不過，黨主席黃國昌與創黨主席柯文哲目前全台大車掃而不在北市，柯妻陳佩琪今表示，柯都在中南部幫候選人，她下午將赴台中幫議員候選人。

吳怡萱上午在陳佩琪陪同下，走訪東門市場拜票，有攤商直呼「厝邊！厝邊！」，有民眾舉手比出吳怡萱號次的4號，喊出「44如意」，也有人表態要投她一票。

陳佩琪表示，本身住大安區，以前工作的北市聯醫婦幼院區在中正區，現在服務的和平院區在萬華區，所以她的生活圈和工作圈幾乎都在中正萬華區跟比較邊邊的大安區。

陳佩琪分享，東門市場周末會有一些不一樣的店家來賣衣服，自己今天穿的裙子就是在這買的；吳怡萱說，陳醫師就是平常會來附近採買的一般民眾，還跟自己說「說不定我這裡還比妳更熟。」

上午陪「鄰居」吳怡萱掃街，陳佩琪大讚她第一次參選議員就很勤快，深耕中正萬華區已經很久，自己這次也是規畫很多場次想跟她一起活動，呼籲選民投吳怡萱一票，讓勤快的人能進入議會監督。

吳怡萱希望在陳佩琪加持下，多衝一點選票，「我們這邊真的滿激烈，我現在是在滿邊緣，需要再往上衝。」

柯文哲未來也會一起來？吳怡萱說，柯過去也很勤來中正萬華區，包含艋舺服飾商圈、公館夜市、水源二三期整宅，「我一直很希望柯P能多來幾趟，可是他一個人負責全台輔選活動，實在是分身乏術。」今天陳醫師當柯的分身來幫忙，11月21日全台大車掃會回到北市，柯也會來中正萬華區，再一起北市府前廣場跟大家一起互動。

今天下午「安心大遊行」是否出席？陳佩琪表示，柯文哲都在中南部幫候選人，自己在北區已經安排很多活動，下午就會去台中幫西屯區議員候選人劉芩妤，「我本來都已經規畫，行程很滿了。」吳怡萱說，2顆太陽跟陳醫師的行程被卡很緊，下午會由黨秘書長周榆修帶隊，北市6位小雞全體出席安心大遊行，也號召支持者一起來光復南路的民眾黨攤位，希望來的人愈多愈好。

民眾黨北市議員候選人吳怡萱（右）今天上午在創黨主席柯文哲的妻子陳佩琪（中）陪同下，走訪東門市場拜票。記者林佳彣／攝影