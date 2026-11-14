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會參加蔣萬安大遊行嗎？ 陳佩琪曝柯文哲動向

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
民眾黨北市議員候選人吳怡萱今天上午在創黨主席柯文哲的妻子陳佩琪陪同下，走訪東門市場拜票。記者林佳彣／攝影
民眾黨北市議員候選人吳怡萱今天上午在創黨主席柯文哲的妻子陳佩琪陪同下，走訪東門市場拜票。記者林佳彣／攝影

選戰倒數14天，藍白合升溫，台北市長蔣萬安今天下午舉辦「安心大遊行」，民眾黨秘書長周榆修也將率北市6位議員候選人響應。不過，黨主席黃國昌與創黨主席柯文哲目前全台大車掃而不在北市，柯妻陳佩琪今表示，柯都在中南部幫候選人，她下午將赴台中幫議員候選人。

吳怡萱上午在陳佩琪陪同下，走訪東門市場拜票，有攤商直呼「厝邊！厝邊！」，有民眾舉手比出吳怡萱號次的4號，喊出「44如意」，也有人表態要投她一票。

陳佩琪表示，本身住大安區，以前工作的北市聯醫婦幼院區在中正區，現在服務的和平院區在萬華區，所以她的生活圈和工作圈幾乎都在中正萬華區跟比較邊邊的大安區。

陳佩琪分享，東門市場周末會有一些不一樣的店家來賣衣服，自己今天穿的裙子就是在這買的；吳怡萱說，陳醫師就是平常會來附近採買的一般民眾，還跟自己說「說不定我這裡還比妳更熟。」

上午陪「鄰居」吳怡萱掃街，陳佩琪大讚她第一次參選議員就很勤快，深耕中正萬華區已經很久，自己這次也是規畫很多場次想跟她一起活動，呼籲選民投吳怡萱一票，讓勤快的人能進入議會監督。

吳怡萱希望在陳佩琪加持下，多衝一點選票，「我們這邊真的滿激烈，我現在是在滿邊緣，需要再往上衝。」

柯文哲未來也會一起來？吳怡萱說，柯過去也很勤來中正萬華區，包含艋舺服飾商圈、公館夜市、水源二三期整宅，「我一直很希望柯P能多來幾趟，可是他一個人負責全台輔選活動，實在是分身乏術。」今天陳醫師當柯的分身來幫忙，11月21日全台大車掃會回到北市，柯也會來中正萬華區，再一起北市府前廣場跟大家一起互動。

今天下午「安心大遊行」是否出席？陳佩琪表示，柯文哲都在中南部幫候選人，自己在北區已經安排很多活動，下午就會去台中幫西屯區議員候選人劉芩妤，「我本來都已經規畫，行程很滿了。」吳怡萱說，2顆太陽跟陳醫師的行程被卡很緊，下午會由黨秘書長周榆修帶隊，北市6位小雞全體出席安心大遊行，也號召支持者一起來光復南路的民眾黨攤位，希望來的人愈多愈好。

民眾黨北市議員候選人吳怡萱（右）今天上午在創黨主席柯文哲的妻子陳佩琪（中）陪同下，走訪東門市場拜票。記者林佳彣／攝影
民眾黨北市議員候選人吳怡萱（右）今天上午在創黨主席柯文哲的妻子陳佩琪（中）陪同下，走訪東門市場拜票。記者林佳彣／攝影

民眾黨北市議員候選人吳怡萱今天上午在創黨主席柯文哲的妻子陳佩琪陪同下，走訪東門市場拜票。記者林佳彣／攝影
民眾黨北市議員候選人吳怡萱今天上午在創黨主席柯文哲的妻子陳佩琪陪同下，走訪東門市場拜票。記者林佳彣／攝影

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