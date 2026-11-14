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黃世杰簽「反霸凌盟友證」　允改革健全校園霸凌防治機制

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
民進黨桃園市長候選人黃世杰今簽署「反霸凌盟友證」，強調上讓後將推動校園改革。圖／黃世杰競選辦公室提供
民進黨桃園市長候選人黃世杰今簽署「反霸凌盟友證」，強調上讓後將推動校園改革。圖／黃世杰競選辦公室提供

2026地方選舉倒數計時，民進黨桃園市長候選人黃世杰今到桃園區市議員候選人李柏瑟競選總部成立大會，簽署「反霸凌盟友證」，以行動表達校園反霸凌。黃世杰肯定李柏瑟關注教育、婦幼福利及兒童成長環境，強調未來將推動校園安全、教育制度到通學環境改革，打造大家都安心的城市。

黃世杰表示，李柏瑟積極關注校園霸凌問題，並提出成立「校園反霸凌聯盟」的構想，希望整合各界專業資源，協助受到霸凌的學生。此次簽署「反霸凌盟友證」，也展現雙方共同推動友善校園的理念。他身為父親，非常理解家長對孩子成長的期待，校園不應成為孩子恐懼的地方，市府更有責任建立完善的支持與保護機制。

黃世杰指出，未來進入市府，將健全校園霸凌防治及處理機制，讓學校能夠及早發現問題、適時介入，並提供學生必要協助。同時推動教師行政減量、檢討班級人數及增加教師員額，讓老師有更多時間投入教學與關懷學生，並建立校園爭議調處機制，減少不必要的對立，真正落實教師安心教學、學生安心學習。

除了校園內的安全，黃世杰也強調通學環境的重要性，承諾全面盤點學校周邊交通，推動「一校一改善」，完善通學步道、路口設計及接送動線。此外，交通也是市民最切身的需求，城市進步不能只有口號，更需要具體的政策與執行力，期待與李柏瑟攜手合作，逐步落實市民期待。

民進黨桃園市長候選人黃世杰今簽署「反霸凌盟友證」，強調上讓後將推動校園改革。圖／黃世杰競選辦公室提供
民進黨桃園市長候選人黃世杰今簽署「反霸凌盟友證」，強調上讓後將推動校園改革。圖／黃世杰競選辦公室提供

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