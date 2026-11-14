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評「洋流」匯聚中壢 張善政：正好體會中壢舊城區的改變

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
選舉倒數計時，「洋流」昨晚匯聚桃園中壢，國民黨桃園市長張善政表示「正好可以體會中壢舊城區的改變」。圖／翻攝自張善政臉書
選舉倒數計時，「洋流」昨晚匯聚桃園中壢，國民黨桃園市長張善政表示「正好可以體會中壢舊城區的改變」。圖／翻攝自張善政臉書

2026地方選舉，民進黨桃園市長候選人黃世杰昨與同黨台北市長候選人沈伯洋在中壢車隊掃街，大批民眾熱情相迎；國民黨桃園市長張善政今對「洋流」來到中壢發表看法，稱大家正好可以體會這幾年中壢舊城區的改變。

黃世杰昨車掃有「洋流」沈伯洋及台南市長黃偉哲相助，中壢宣講聚集大批民眾，現場猶如造勢晚會。今天則有高雄市長陳其邁、綠委張雅琳，掃街重點以中壢、平鎮為主，連續2天集中南區被外界視為鞏固客家基本盤。

張善政今在臉書發文，表示對「洋流」到中壢的想法很簡單「大家正好可以體會這幾年中壢舊城區的改變」；張善政釋出4張中壢馬路及人行道拓寬整治照片，指這段人行空間從無到有花了三年多，背後是市府人員無數次協調與長期的努力。

張善政表示，對市民來說，建設的意義很實在，就是出行能更安心、更方便。對店家來說，街道更好走，大家才更願意停留，走進店裡消費。人行空間改善是持續活化商圈的重要一步，接下來會繼續努力，讓人潮帶來買氣，讓老商圈重新熱鬧起來。

張善政強調，政治活動人潮來來去去，但唯有好的公共建設對市民才有意義，把中壢建設得更好，就是最實在的回應。

選舉倒數計時，「洋流」昨晚匯聚桃園中壢，國民黨桃園市長張善政表示「正好可以體會中壢舊城區的改變」。圖／翻攝自張善政臉書
選舉倒數計時，「洋流」昨晚匯聚桃園中壢，國民黨桃園市長張善政表示「正好可以體會中壢舊城區的改變」。圖／翻攝自張善政臉書

選舉倒數計時，「洋流」昨晚匯聚桃園中壢，國民黨桃園市長張善政表示「正好可以體會中壢舊城區的改變」。圖／翻攝自張善政臉書
選舉倒數計時，「洋流」昨晚匯聚桃園中壢，國民黨桃園市長張善政表示「正好可以體會中壢舊城區的改變」。圖／翻攝自張善政臉書

選舉倒數計時，「洋流」昨晚匯聚桃園中壢，國民黨桃園市長張善政表示「正好可以體會中壢舊城區的改變」。圖／翻攝自張善政臉書
選舉倒數計時，「洋流」昨晚匯聚桃園中壢，國民黨桃園市長張善政表示「正好可以體會中壢舊城區的改變」。圖／翻攝自張善政臉書

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選舉倒數計時，「洋流」昨晚匯聚桃園中壢，國民黨桃園市長張善政表示「正好可以體會中壢舊城區的改變」。圖／翻攝自張善政臉書

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