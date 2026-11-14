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影／蕭美琴屏東站台力挺周春米「女性生育自主是社會進步指標」

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
副總統蕭美琴（右）今一整天行程都在屏東，力挺屏東縣長周春米（左），上午在萬丹鄉造勢活動，讚許周春米執政溫暖與細膩。記者劉星君／攝影
副總統蕭美琴（右）今一整天行程都在屏東，力挺屏東縣長周春米（左），上午在萬丹鄉造勢活動，讚許周春米執政溫暖與細膩。記者劉星君／攝影

副總統蕭美琴今一整天在屏東，為爭取連任縣長周春米站台，蕭美站台說，「生孩子跟照顧鄉親是兩件事情」，時代不同，女性身體與生育自主權是社會進步重要指標，政府鼓勵年輕人生育，也應尊重女性自主選擇，她肯定周春米推動育兒政策，展現女性首長細膩、溫暖一面。

蕭美琴致詞時談到周春米很照顧鄉親接著提及，「這陣子社會開始討論，女性有沒有生孩子、能不能照顧鄉親，其實生孩子跟照顧鄉親是兩件事情」，蕭美說，台灣的女性所處的時代已經不同，「女性身體與生育自主權是社會進步重要指標」，不管有沒有生小孩，國家政策鼓勵年輕人要生育，同時希望尊重女性身體與生育自主權。

鼓勵生育這一方面，蕭美琴說，她看到周春米做了很多，全台領先獨步新創的，包括屏東「育兒三部曲」，其中月嫂到宅服務，讓產婦在生產後獲得照顧。生產非常辛苦，周春米注意到產婦需求，正是施政細膩之處，另提供屏東幼兒加碼的營養金、照顧母嬰健康，都展現周春米細膩的施政與關懷一面，讓她很感動。

蕭美琴談及中央育兒政策，蕭美琴說，賴清德總統已請行政院編列預算，若立法院及時通過，明年起提供0至18歲孩子每月5千元補助，可以全部領到補助約100多萬元，協助家長減輕育兒負擔。

蕭美琴說，政府一方面鼓勵生育，另一方面也須提供願意生養孩子的家庭更多協助，減輕負擔。周春米不僅具備法官理性冷靜，也有縣長的溫暖，這幾年施政成果，讓她感受到對鄉親的關懷。

副總統蕭美琴（中，揮手者）今一整天行程都在屏東，力挺屏東縣長周春米（左一），上午在<a href='/search/tagging/2/萬丹' rel='萬丹' data-rel='/2/111147' class='tag'><strong>萬丹</strong></a>鄉造勢活動，讚許周春米執政溫暖與細膩。記者劉星君／攝影
副總統蕭美琴（中，揮手者）今一整天行程都在屏東，力挺屏東縣長周春米（左一），上午在萬丹鄉造勢活動，讚許周春米執政溫暖與細膩。記者劉星君／攝影

副總統蕭美琴（左四）今一整天行程都在屏東，力挺屏東縣長周春米（左三），上午在萬丹鄉造勢活動，讚許周春米執政溫暖與細膩。記者劉星君／攝影
副總統蕭美琴（左四）今一整天行程都在屏東，力挺屏東縣長周春米（左三），上午在萬丹鄉造勢活動，讚許周春米執政溫暖與細膩。記者劉星君／攝影

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