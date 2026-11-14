金門縣長選戰倒數！陳玉珍支持度45.1％ 狂甩對手30.3個百分點

2026九合一選舉進入最後倒數階段，根據最新民調顯示，國民黨候選人陳玉珍以45.1％支持度大幅領先，無黨籍李文良以14.8％居次，張國威6.7％排名第三，陳玉珍與第二名李文良差距達30.3個百分點。學者分析指出，選舉結果應無懸念，陳玉珍不論是支持度與或看好度上都「碾壓」競爭對手，以陳玉珍看好度及金門選情大環境氛圍，對不表態選民最後投票意向會有相當影響。

根據11月2日至5日完成的調查，陳玉珍支持度45.1％，李文良14.8％、張國威6.7％，其餘候選人黃世團1.1％、洪和成0.4％、梁文韜0.3％、張火木0.1％。若以表示11月28日「一定會」投票的選民來看，陳玉珍支持度更達49％，李文良17.2％、張國威8.5％，顯示陳玉珍在積極投票族群中同樣具有明顯優勢。

相較9月國民黨公布的民調，陳玉珍支持度仍穩定維持45％以上，李文良從10.7％上升至14.8％，張國威也由3.5％增加至6.7％，兩人雖有成長，仍難以撼動陳玉珍的領先地位。至於當選看好度，陳玉珍從53.4％大幅升至67％，張國威由1.2％增至4.6％，李文良則從6.8％降至4.5％，呈現支持度與看好度走勢分歧的情況。

東吳大學政治系兼任助理教授張元祥分析，距離投票日僅剩兩周，金門選情相對穩定，陳玉珍以超過三成差距領先，選舉結果應無太大懸念。他指出，陳玉珍自2002年起擔任三屆縣議員，長期深耕基層，2019年補選進入立法院後，持續聚焦金門建設與地方議題，問政風格鮮明，加上全國知名度高，長期民調支持度及看好度均明顯領先對手。

張元祥認為，陳玉珍看好度已達67％，較9月增加13.6個百分點，這種選情氛圍可能進一步影響尚未表態選民的最後投票意向，形成選戰後期的心理效應。

此外，候選人知名度調查中，在未提示姓名下，61.5％受訪者能主動說出陳玉珍參選縣長，李文良43.2％、張國威29.6％，其餘候選人均不到15％。投票意願方面，71.4％表示一定會投票，16.6％可能會投票。

這份民調由台北市金門同鄉會榮譽理事長許奮鬥出資，世新大學民意調查中心執行，於11月2日至5日訪問金門縣年滿20歲、具有投票權民眾，共完成1070份有效樣本，依性別、年齡、學歷及鄉鎮人口比例加權，在95％信心水準下，抽樣誤差不超過正負3個百分點。

2026九合一選舉進入最後倒數階段，根據最新民調顯示，國民黨候選人陳玉珍當選看好度攀升至67％，較9月增加13.6個百分點。圖／陳玉珍競辦提供