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推「基隆新國門」 童子瑋：整合郵輪、港口及觀光導入經濟產業

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
民進黨基隆市長候選人童子瑋今與基隆前市長林右昌公布「基隆新國門」政策。記者游明煌／攝影
民進黨基隆市長候選人童子瑋今與基隆前市長林右昌公布「基隆新國門」政策。記者游明煌／攝影

民進黨基隆市長候選人童子瑋今與基隆前市長林右昌公布「基隆新國門」政策，規畫基隆港東、西兩岸未來發展藍圖。童子瑋表示，未來他要透過「基港雙心」計畫，分別打造「東岸旅運核心」與「西岸國門中心」，重新串聯港口、觀光、商業、產業與交通，讓基隆港成為帶動城市繁榮、創造工作機會的重要引擎。

童子瑋表示，基隆是台灣重要的港口城市，他希望讓東西兩岸各自發揮特色，再透過整體規劃形成新的城市國門。向東打造「東岸旅運核心」，整合郵輪旅運設施、威海營區開發與周邊商業空間，進一步完善郵輪服務機能，導入更多商業、觀光與休閒活動，打造更完整的城市體驗。

童子瑋表示，向西則要打造「西岸國門中心」，結合捷運延伸、海洋生態館及港區整體開發，重新規畫西岸發展，希望未來的西岸不再只是傳統港埠作業空間，更要同時連結交通、觀光、文化與產業機能，成為基隆新的城市核心，讓旅客願意走進基隆、停留基隆，也要消費在基隆。

童子瑋表示，過去林右昌推動城市改造，讓基隆港區與城市空間出現新的樣貌，也讓市民重新看見港口城市可以如何改變。他希望在既有基礎上繼續向前，下一階段不只做城市空間改造，更要進一步導入產業、觀光與投資，讓改變真正轉化為城市經濟與就業機會。

林右昌表示，市港不只是城市發展的中心，也是產業發展的核心，未來更應該把基隆放進北北基桃大都會圈重新定位，而且公共建設品質必須提升到與雙北相同的水準。

林右昌表示，在自己擔任市長期間，東岸完成軍港西遷，打開港區發展空間；西岸C4、C5、C6碼頭周邊也完成土地整理，為後續投資與開發預作準備。他認為，這些城市建設都需要一棒接一棒延續，市政建設就像「堆積木」，每一個步驟都需要精密而有次序地往前推進，相信童子瑋若有機會擔任市長，有能力在既有基礎上加速後續建設與開發。

童子瑋表示，基隆過去就是台灣面向世界的重要窗口，因此「基隆新國門」不只是港區建設計畫，更是重新思考基隆如何面對世界。希望能讓基隆的文化、產業與城市特色重新被世界看見。

民進黨基隆市長候選人童子瑋今與基隆前市長林右昌公布「基隆新國門」政策。記者游明煌／攝影
民進黨基隆市長候選人童子瑋今與基隆前市長林右昌公布「基隆新國門」政策。記者游明煌／攝影

民進黨基隆市長候選人童子瑋今與基隆前市長林右昌公布「基隆新國門」政策。記者游明煌／攝影
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民進黨基隆市長候選人童子瑋今與基隆前市長林右昌公布「基隆新國門」政策。記者游明煌／攝影
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