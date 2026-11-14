綠營「洋流」11/20吹進台中大造勢！藍營江啟臣說話了

選戰倒數，民進黨台北市長沈伯洋帶動「洋流」旋風，預計本月20日到台中，與同黨台中市長候選人何欣純合體大造勢。對此，國民黨台中市長候選人江啟臣表示，每一個人都有自己的選戰節奏，「我們也有我們的選戰節奏」，大家相互尊重，選前衝刺。他強調，選戰一定很熱鬧，但最重要是投票當天，選民投下神聖的那一票。

江啟臣今天上午7時，赴大肚區自強市場掃街拜票，並且於上午8時50分在尋求連任的市議員吳瓊華陪同下，到烏日明道花園城早市掃街拜票，與攤販民眾握手互動，沿街「凍蒜」聲不斷，民眾也送上大蒜、柿子等祝福。

對於今天上午對手何欣純也選擇到大肚公有市場拜票一事，江啟臣則說，倒數2周，要把每一天當5天用，要跑好幾個行政區，剛剛在大肚，現在在烏日，待會還要去大雅，下午還有西屯、南屯，晚上還有大里，一天大概有5、6、7、8個行程在跑，時間有限，能跑的地方就跑，能走的就走，用最短的時間，拜託所有的市民來支持。

台中市長候選人江啟臣（中）今早在市議員吳瓊華（右一）陪同下，到烏日明道花園城早市掃街拜票，支持者送上好彩頭、包粽。記者趙容萱／攝影

國民黨台中市長候選人江啟臣（左二）今早到烏日明道花園城早市掃街拜票。記者趙容萱／攝影

中市長候選人江啟臣（中）今早在市議員吳瓊華（右二）陪同下，到烏日明道花園城早市掃街拜票，支持者送上柿子祝福。記者趙容萱／攝影

中市長候選人江啟臣（中）今早在市議員吳瓊華（右二）陪同下，到烏日明道花園城早市掃街拜票，支持者送上蒜祝福。記者趙容萱／攝影