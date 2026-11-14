影／「洋流」到台南？立委郭國文打造「南洋號」今啟航

民進黨台北市長候選人沈伯洋掀起一陣「洋流」，同黨立委郭國文認為已席捲全台，比照「洋流號」也打造象徵南部洋流的「南洋號」，今天發表宣示啟航，要將洋流引入台南，衝刺選情。

郭國文認為「洋流」效應已明顯外溢到台南，呼籲「小水滴乘洋返南」，外漂台南子弟也一定要回鄉投票，攜手贏得最後勝利；發放新版的「南洋流」飄帶吸引大批民眾索取。

郭國文表示，南洋號發表前詢問沈伯洋，也許未來可以與洋流號會師，聯合造勢，為民進黨拉抬選情。他說，洋流是年底選戰關鍵力量，「溫暖、不攻擊、只講政策，這樣的精神應該被擴大，因此打造南洋號，將洋流引入台南」。

現場郭國文與黨籍永康區議員候選人黃肇輝在凌霄寶殿武龍宮前發表南洋號，同黨議員候選人蔡麗青、余柷青、賴懋慶、鄭佳欣、王宣貿等揭幕、仿效本地習俗在船舶下水前撒糖果給大家祈福，非常熱鬧。

郭國文在儀式進行前播放沈伯洋錄製影片，呼籲支持者返鄉投票，提醒大家「最後關頭更要戒慎恐懼，堅持到28日投票、絕不能大意鬆懈。」今天宣示啟航、明天將從玉井山區展開「遶境」，與議員候選人遊行造勢掃街衝刺拜票。

「洋流蜂湧到到台南！」立委郭國文打造「南洋號」今啟航鄉親力挺爭搶洋流小物。記者周宗禎／攝影

「洋流蜂湧到到台南！」立委郭國文打造「南洋號」今啟航鄉親力挺爭搶洋流小物。記者周宗禎／攝影

「洋流蜂湧到到台南！」立委郭國文打造「南洋號」今啟航鄉親力挺爭搶洋流小物。記者周宗禎／攝影

「洋流蜂湧到到台南！」立委郭國文打造「南洋號」今啟航鄉親力挺爭搶洋流小物。記者周宗禎／攝影

「洋流蜂湧到到台南！」立委郭國文打造「南洋號」今啟航鄉親力挺爭搶洋流小物。記者周宗禎／攝影

「洋流蜂湧到到台南！」立委郭國文打造「南洋號」今啟航鄉親力挺爭搶洋流小物。記者周宗禎／攝影