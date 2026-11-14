高雄市長選舉政見會登場 藍綠之外另3候選人背景一次看

高雄市長選選舉今天下午2時舉行公辦政見發表會，除了國民黨柯志恩、民進黨賴瑞隆兩大黨候選人，另有3名候選人，分別是還有司法改革黨張靜，以及無黨籍洪方隆、王肇民等3人。

70歲的張靜是司法改革黨主席，曾任法官、檢察官，現為律師。過去曾受彭文正委託，提起「蔡英文確認博士論文不存在之訴」。張靜批評，藍綠2大黨長期輪流執政，司法資源與政商關係早已緊密連結，第三勢力難以發揮監督力量，因此決定參選高雄市長，希望為小黨爭取生存與尊嚴。

63歲的王肇民2023年以20萬元資本額，登記建設公司負責人，尚未推建案。2024年曾依政治獻金法規定，向監察院申請設立政治獻金專戶，準備參選總統，但最後未完成連署，未正式登記參選。日前他曾在岡山壽天宮舉政見會，台下聽眾不多，仍堅持講完68分鐘的政見。

63歲的洪方隆畢業於中興大學環境工程系，因對社會發展感到憂心，決定投入市長選舉，盼藉由參選表達理念。他主張政治應該責任化，候選人提出的政見都應接受檢驗，若未能兌現，應建立相應的懲罰機制，要對市長統計KPI，若無法達成標準，認為應該自行引咎辭職。

洪方隆以無黨籍參選高雄市長。記者徐白櫻／攝影