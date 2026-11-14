影／謝國樑12建設催票 批童子瑋挑撥老大公廟拆遷籲道歉 童辦回應了

基隆市長選戰剩下最後不到兩周，選情拉鋸，基隆市長謝國樑今天到成功市場掃街拜票，謝國樑說，他任內的12項建設都是市民有感的建設，利用最後時機把最後的關鍵票催出來。針對老大公廟恐拆遷爭議，謝喊話民進黨對手童子瑋不要挑撥，這是不實言論，要求道歉。童子瑋競辦回應，謝國樑應先為了這4年施政跳票先道歉。

謝國樑今天到成功市場拜票，他說剩下不到兩周的時間，把握每天可以把握的時機和機會，繼續努力向說明各項政策的成果，讓市民了解他任內的12項建設，每一項都是市民有感的建設，並預告明天國民黨前主席朱立倫要再來站台加持。

針對童子瑋提及基隆捷運二階路線謝國樑的方案恐拆老大公廟，謝國樑今澄清表示，市府交通處昨天已公開說明捷運二階並未影響老大公廟和創價協會等地點，距離尚有100公尺，「如果有人要趁機挑撥，是非常不道德的」，他向童子瑋陣營喊話，對不實的言論要有所說明交代。

針對昨天有一份最新民調呈現童子瑋微幅領先的拉鋸，謝國樑今天親自回應表示，這是對手計畫裡面的民調，「從減少領先到打平，接著就是微幅領先」，但他們就是按照原來的競選腳步往前走，繼續的拜票，從他拜票過程中就可以感受到民眾對他的支持，在第一線就可感到民眾的熱情，最後贏得勝利。

對於最後階段如何衝刺？謝國樑說，據他掌握的實際民調他還是領先，這場選舉很激烈，大家繼續團結合作，把最後的關鍵票催出來。

針對謝國樑的批評，童子瑋進步基隆辦公室今天回應表示，謝國樑市長只會不斷跳針說規畫不拆，但謝國樑市長的市政，從來不會依照規畫進行，相信市民在這4年體會過無數次，建議謝國樑市長先為了這4年施政跳票道歉，並盡速說明如何杜絕工程變更風險，以及是否有交通部背書。

童子瑋先前表示，無論未來建設如何規畫，都應先充分理解老大公廟與鷄籠中元祭對基隆的歷史意義，鷄籠中元祭在2008年被指定為國家重要民俗，更獲指定為「重要民俗001號的國家文化資產；老大公廟所承載的，則是基隆從族群衝突走向和解共存的重要城市記憶。

基隆市長謝國樑今天到成功市場掃街拜票，爭取民眾、攤商的支持。記者游明煌／攝影

基隆市長謝國樑今天到成功市場掃街拜票，爭取民眾、攤商的支持。記者游明煌／攝影