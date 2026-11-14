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影／搶攻基層票倉 鄭麗文合體魏平政掃街彰化三民市場

攝影中心／ 記者黃仲裕／彰化即時報導
國民黨主席鄭麗文（前右）今天上午陪同縣長候選人魏平政（前左）前往彰化三民市場為年底選舉拉抬選情，高舉菜頭與鳳梨。記者黃仲裕／攝影
國民黨主席鄭麗文（前右）今天上午陪同縣長候選人魏平政（前左）前往彰化三民市場為年底選舉拉抬選情，高舉菜頭與鳳梨。記者黃仲裕／攝影

距離2026九合一選舉投票日進入最後倒數階段，國民黨主席鄭麗文持續展現密集輔選火力，今天上午再度前往彰化，陪同黨籍彰化縣長候選人魏平政及多位地方公職候選人，深入人潮絡繹不絕的彰化市三民市場展開掃街拜票行程，全力拉抬中台灣藍營選情。

清晨的彰化市三民市場採買人潮湧現，鄭麗文與魏平政一行人現身後，隨即沿著市場通道逐一與攤商及買菜民眾握手致意。面對基層鄉親，鄭麗文展現十足親和力，不僅彎腰傾聽攤商心聲，對民眾的合影要求也幾乎來者不拒。沿途不少支持者看到黨主席親自來到地方市場，紛紛放下手邊工作上前寒暄，現場「加油」、「凍蒜」聲此起彼落，更有熱情攤商送上象徵好彩頭的在地農產，替選戰團隊注入強心針。

國民黨主席鄭麗文（左一）今天上午前往彰化三民市場為年底選舉拉抬選情，遇到高掛洋流飄帶攤商時，仍滿臉笑容打招呼，但遭冷漠回應。記者黃仲裕／攝影
國民黨主席鄭麗文（左一）今天上午前往彰化三民市場為年底選舉拉抬選情，遇到高掛洋流飄帶攤商時，仍滿臉笑容打招呼，但遭冷漠回應。記者黃仲裕／攝影

2026九合一選舉

2026九合一選舉 鄭麗文 魏平政 彰化縣選舉

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