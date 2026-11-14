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侯友宜赴新店挺議員黃心華連任 車隊掃街拜票

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
選戰進入倒數階段，新北市長侯友宜今天上午赴新店陪同新北市議員候選人心華車隊掃街拜票。記者王長鼎／攝影
選戰進入倒數階段，新北市長侯友宜今天上午赴新店陪同新北市議員候選人心華車隊掃街拜票。記者王長鼎／攝影

隨著選戰進入最後2周的關鍵時刻，新北市長侯友宜今天上午9時30分前往新店區北新路一段的北新藝術廣場，陪同爭取連任的國民黨新北市議員黃心華登上戰車，於新店市區展開車隊掃街活動，沿途向市民揮手致意並懇託支持。

在車隊正式出發前，侯友宜與黃心華一同接受媒體聯訪，現場支持者也高喊「心華議員凍蒜」加油打氣。被問及今日特別前來為黃心華站台的原因時，侯友宜表示，大文山地區需要一位既專業又年輕的議員，能夠站在第一線為市民解決各項問題。

侯友宜指出，過去年4來，每當新北市遇到任何防災相關的困難，黃心華總是衝在第一線協助處理；尤其在都市更新與建築結構領域，黃心華充分發揮自身專業，針對大文山地區市民面臨的諸多居住與建設難題，提出創新的改變方式並設法解決，展現出具體且有效的問政成績，讓他感到非常欽佩與感動。

受訪最後，侯友宜也向選民呼籲，希望大家能繼續支持如此優秀的議員，並同時在鏡頭前比出手勢，號召市民「市長支持3號李四川、議員支持1號黃心華」，隨後兩人便登上宣傳車出發進行掃街拜票

選戰進入倒數階段，新北市長侯友宜今天上午赴新店陪同新北市議員候選人心華車隊掃街拜票。記者王長鼎／攝影
選戰進入倒數階段，新北市長侯友宜今天上午赴新店陪同新北市議員候選人心華車隊掃街拜票。記者王長鼎／攝影

選戰進入倒數階段，新北市長侯友宜今天上午赴新店陪同新北市議員候選人心華車隊掃街拜票。記者王長鼎／攝影
選戰進入倒數階段，新北市長侯友宜今天上午赴新店陪同新北市議員候選人心華車隊掃街拜票。記者王長鼎／攝影

選戰進入倒數階段，新北市長侯友宜今天上午赴新店陪同新北市議員候選人心華車隊掃街拜票。記者王長鼎／攝影
選戰進入倒數階段，新北市長侯友宜今天上午赴新店陪同新北市議員候選人心華車隊掃街拜票。記者王長鼎／攝影

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