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侯友宜赴新店挺議員黃心華連任 車隊掃街拜票
隨著選戰進入最後2周的關鍵時刻，新北市長侯友宜今天上午9時30分前往新店區北新路一段的北新藝術廣場，陪同爭取連任的國民黨新北市議員黃心華登上戰車，於新店市區展開車隊掃街活動，沿途向市民揮手致意並懇託支持。
在車隊正式出發前，侯友宜與黃心華一同接受媒體聯訪，現場支持者也高喊「心華議員凍蒜」加油打氣。被問及今日特別前來為黃心華站台的原因時，侯友宜表示，大文山地區需要一位既專業又年輕的議員，能夠站在第一線為市民解決各項問題。
侯友宜指出，過去年4來，每當新北市遇到任何防災相關的困難，黃心華總是衝在第一線協助處理；尤其在都市更新與建築結構領域，黃心華充分發揮自身專業，針對大文山地區市民面臨的諸多居住與建設難題，提出創新的改變方式並設法解決，展現出具體且有效的問政成績，讓他感到非常欽佩與感動。
受訪最後，侯友宜也向選民呼籲，希望大家能繼續支持如此優秀的議員，並同時在鏡頭前比出手勢，號召市民「市長支持3號李四川、議員支持1號黃心華」，隨後兩人便登上宣傳車出發進行掃街拜票。
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