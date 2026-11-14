蘇巧慧到淡水掃街避談曠世智能 李四川也到淡水車掃

民進黨新北市長候選人蘇巧慧上午先到淡水的清水街市場拜票，接著開始車隊掃街，行前被追問昨天政見會被李四川猛攻妹妹的曠世智能案。但她依然沒有正面回答媒體，只說因為政見會很多人關注，她主要是把握機會跟更多市民報告政見和願景。

蘇巧慧還被問到今天白天都在淡水、八里、三芝、石門車隊掃街，部分時間、區域與國民黨李四川車隊重疊，是否有互相較勁意味？她說2人都參選新北市長，在同一個選區會遇到是很正常的事情，遇到就是互相致意、加油打氣，彼此君子之爭，「我想這是一個可以為台灣的選戰留下典範的時刻」。

至於政見會之後如何持續攻防。蘇巧慧說昨天辯論之後，很多網友覺得她講出了新北的主體性，一個「我大新北」的感覺，對新北的未來有更多的期待，她會繼續保持將近900天以來的態度，正面、陽光、講願景、講城市的希望，希望最後兩個禮拜繼續衝刺，能夠贏得11月28日的勝利。

選戰越到後面越來越精彩，而且關注的人越來越多，很感謝大家在線上、線下的關注，這真的是一個很好的機會，可以選出未來和你一起走這4年的人，「蘇巧慧希望我就是你選擇的那個人，我想我準備好了」。

媒體還追問政見會被李四川猛攻曠世智能案，但蘇巧慧只說昨天她主要是把握時間透過鏡頭跟更多新北市民報告政見和願景，希望透過大家關注的時刻，可以感受到其實改變不需要到選後才開始，選戰的過程就是最多人注意的時刻，要帶給這個城市未來什麼樣的態度跟風氣，其實在選戰期間就可以表達了，也向大家證明蘇巧慧真的準備好了，我就是新時代最好的新北市長候選人。

民進黨新北市長候選人蘇巧慧上午到淡水的清水街市場拜票。記者林昭彰／攝影

民進黨新北市長候選人蘇巧慧上午到淡水的清水街市場拜票。記者林昭彰／攝影

民進黨新北市長候選人蘇巧慧上午先到淡水的清水街市場拜票，接著開始車隊掃街，行前被追問昨天政見會被李四川猛攻妹妹的曠世智能案。但是她沒有正面回答媒體，只說昨天主要是把握機會跟更多市民報告政見和願景。記者林昭彰／攝影

國民黨新北市長候選人李四川今天上午在淡水、八里車隊掃街。記者林昭彰／攝影

民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天白天都在淡水、八里、三芝、石門車隊掃街。記者林昭彰／攝影

國民黨新北市長候選人李四川今天上午在淡水、八里車隊掃街。記者林昭彰／攝影

民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天白天都在淡水、八里、三芝、石門車隊掃街。記者林昭彰／攝影

民進黨新北市長候選人蘇巧慧上午到淡水的清水街市場拜票。記者林昭彰／攝影

民進黨新北市長候選人蘇巧慧上午到淡水的清水街市場拜票，熱情攤商請她吃丸子。記者林昭彰／攝影