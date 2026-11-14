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首場政見發表會下午登場 蔣萬安曝2方向：市民減壓、市民角度出發

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午在北投中繼市場掃街。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安上午在北投中繼市場掃街。記者楊正海／攝影

台北市長候選人首場政見發表會下午登場，台北市長蔣萬安上午在北投中繼市場掃街受訪，媒體提問是否有特別練習？蔣萬安說，第一場政見，會以市民減壓、以市民個人的角度來出發。

蔣萬安指出，這次選舉的政見發表會總共有兩場，四年來市府團隊推動非常多的成果。對未來四年，有開展很多的面向。基本上第一場，會以市民減壓、以市民個人的角度來出發；第二場會聚焦在台北願景，從城市的角度來跟所有市民朋友報告。

蔣競總安心大遊行下午登場，可能會下雨，蔣萬安說，幾天前團隊就準備了很多的晴天娃娃，希望是好天氣。但不管如何，風雨生信心，希望所有好朋友不要怕、站出來；今天下午兩點，分別在萬安競選總部還有大安森林公園兩地集結出發，也提醒所有民眾，如果天氣不好，記得攜帶雨具。

台北市長蔣萬安上午在北投中繼市場掃街受訪。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安上午在北投中繼市場掃街受訪。記者楊正海／攝影

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