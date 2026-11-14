柯志恩林園早市掃街喊「愛高雄絕不放棄」選戰最後兩周全力衝刺

選戰最後兩周衝刺，國民黨候選人柯志恩今早赴林園早市掃街，鄉親送上象徵諧音好彩頭、凍蒜的菜頭、蒜苗，還有支持者拿自製飄帶要簽名，讓她直呼「今天的林園，依舊充滿溫暖與感動！」感性喊話絕不放棄，每一份心意，都是她堅持走下去的力量。

距離投票日僅剩14天，柯志恩把周末握黃金時間，一早就到林園早市穿梭市場向攤商及採買民眾拜票，展開選前最後衝刺，爭取支持。稍早，柯志恩在臉書分享掃街點滴，沿途被支持者熱情簇擁包圍，有支持者特地自製寫著「有志一同、翻轉高雄」應援飄帶，等待她簽名留念；也有人一看到她，立刻跑到二樓陽台高喊加油，讓她感受濃濃人情味。

掃街過程中，鄉親送上諧音象徵「好彩頭」的白蘿蔔，以及寓意「凍蒜」的蒜苗，幫她加油打氣，柯志恩表示，每一份心意、每一句鼓勵，「我都深深放在心裡」，也是她繼續走下去的動力。

面對選舉最後關頭，柯志恩感性說，這一路走來，有辛苦、有考驗，但更多的是鄉親給予的溫暖與力量，選戰只剩最後兩周，她會帶著大家的期待，繼續一步一腳印走入基層。

柯最後喊話，面對困難不害怕，面對挑戰不退縮，「因為有你們，我更有勇氣；因為愛高雄，我絕不放棄！」全力迎接最後選戰。

柯志恩一早走進林園早市，沿途受到鄉親熱情招呼，還有民眾特地從二樓跑到陽台高喊加油，讓她感受到濃濃人情味。圖／柯志恩競辦提供

選戰倒數兩週，國民黨高雄市長候選人柯志恩把握選前黃金時間，上午7時30分就前往林園早市掃街，積極爭取選民支持。圖／柯志恩競辦提供

柯志恩林園早市掃街拜票，支持者特地帶著自製應援飄帶請她簽名留念。圖／柯志恩競辦提供