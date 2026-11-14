辯論遭蘇巧慧飆罵 李四川：罵我弟弟沒辦法解釋她妹妹獲政府補助的事

新北市昨舉辦新北市長公辦政見會，有評論指蘇巧慧表現不如李四川，學者也指李表現超乎預期用三大驚奇形容。李四川今表示，市政是他40年的日常，他用40年的經驗及政見向市民報告。針對結論時遭蘇巧慧飆罵1分多鐘，李四川表示「罵我弟弟沒辦法解釋及澄清她妹妹這件事(指蘇巧純公司獲政府補助案)」，請她心平氣和就外界質疑好好對外說明。

國民黨候選人李四川與民進黨蘇巧慧今早都選在八里及淡水車掃，李四川表示選戰最後兩周，雙方都會有車掃，如果看到對方的支持者，他也會跟他們打招呼，彼此互相加油。

媒體詢問李四川，昨有議員及部分評論批評蘇巧慧昨天政見會一直看稿、不熟市政，另在結論時蘇巧慧更是飆罵一分多鐘，怎麼看對手的表現？

李四川回應，市政是他40年的日常，昨天的辯論會，他希望用40年的經驗，把提出的政見向市民朋友報告，他要把新北帶到哪裡，未來要做什麼。至於蘇委員罵他，其實是每一次外界對她質疑時「她就罵我弟弟的事，我要告訴她應該要直球對決，罵我弟弟沒辦法解釋也沒辦法澄清她妹妹的這件事情」請她心平氣和能夠就外界質疑，好好對外做說明。

針對學者稱李四川在辯論會幾乎不看稿、兼顧政績傳承跟個人政績，且還攻守兼具，展現三大驚奇。李四川回應，謝謝學者給他的指教，市政本來就是他40年的經驗及他的日常，昨天把該有的政見跟市民說明，對蘇委員不實指控也一定會反擊，而且會就40年的經驗指正她，說實在蘇委員提出來的許多政見，在預算執行上面都有很大的問題。

政見會蘇巧慧委員攻擊李四川遮陽傘費用議題，李四川反指遮陽傘的錢用在市民身上，蘇巧慧妹妹公司曠世智能拿了4000多萬是用在蘇家，媒體詢問李四川，此舉被認為是漂亮反殺，未來要如何拚氣勢？

李四川回應，會持續走遍29區跟鄉親報告他要把新北帶到哪裡去，對於蘇巧慧的批評，他要告訴對方不要抹黑，對於外媒BBC質疑她妹妹的事，還是應該要出來說明清楚。