陳其邁北上中壢車掃「來偷學幾步」 黃世杰喊：想跟市長要電話

高雄市長陳其邁今天北上到桃園中壢，與桃園市民進黨市長候選人黃世杰合體車隊掃街，陳其邁笑說，今天是抱著「偷學幾步」的精神，來跟黃世杰站台掃街；黃世杰則說希望跟陳其邁要電話，希望有一個強大的顧問團。

陳其邁今天一路搭計程車北上，趕到黃世杰南區競總辦公室，陳其邁一下車，許多支持者熱情尖叫，簇擁上前，陳其邁還發小卡給現場支持者，引發一陣騷動。中壢區議員則送上在地店家菜包，給陳其邁品嘗中壢美食。

陳其邁表示，今天是抱著「偷學幾步」的精神，來跟黃世杰站台掃街，桃園是很年輕的城市，非常多高科技產業聚落，要如何讓高科技產業的活力擴散到其他產業，在黃世杰的證件提非常多，不只可讓桃園升級，更能帶動北台灣經濟另一波成長。

陳其邁說，南桃園也有半導體生態，尤其像南科，產值超越了竹科，期待黃世杰擔任市長後，相信他一定能夠跟中央好好合作，能夠加速像台積電這種科技大廠進駐到這個地方，來加速北部半導體或者是AI產業生態系的建構，南北合作，讓台灣下一個世代能夠有更好的競爭優勢，我想是很重要。

黃世杰昨天與台北市長候選人沈伯洋合體，今天接續啟動車掃，黃世杰說，選舉進入最後階段都在加溫，桃園這幾年都還有非常大的進步空間，之前他就在節目說過，聽到高雄的發展，就會吃不下飯，所以要向陳其邁學習「拚拚拚」的精神，把落後的時間追回來。

黃世杰表示，不論是高科技展業在北部發展，桃竹苗大矽谷計畫，到加速交通建設等等，都需要加速進行，還有行銷宣傳，都是可以跟高雄取經的地方，他也覺得責任重大、很緊張，也希望可以留下跟陳其邁的電話，未來遇到困難，能有一個最強大的顧問團，這就是桃園要努力的方向。陳其邁則笑說，他不會怕接到電話。

高雄市長陳其邁今天北上到桃園中壢，與桃園市民進黨市長候選人黃世杰合體車隊掃街，有民眾請陳其邁幫忙簽名。記者江婉儀／攝影

桃園市民進黨市長候選人黃世杰在車隊掃街前與支持者合照。記者江婉儀／攝影