小水滴「包船」造勢船家憂違法取消訂單 沈伯洋競辦遺憾證實回應

民進黨台北市長候選人沈伯洋明天晚上將舉辦大洋流車掃造勢最終場，而賴清德總統、高雄市長陳其邁也將到場助陣，更有民眾自發性「包船」要前往造勢會場，不過，卻傳出船家擔心懸掛「洋流」旗幟違法遭開罰或吊銷執照取消預訂，競總也證實直言「小遺憾」，但仍呼籲守法合規仍是主要立場。

沈伯洋明天晚上造勢預計在關渡碼頭周邊舉辦，不少民眾先前發起「水路奇襲」，包船去關渡碼頭，很多遊艇也馬上被訂滿。不過，傳出船長收到公文以「所轄兼營娛樂漁業漁船船主，從事娛樂漁業活動時，應遵守漁業法」提醒，憂心漁船掛上洋流旗被吊銷執照，陸續取消開船。

競選總幹事、立委吳思瑤證實表示，雖然感到小遺憾，因為原本為了河岸上支持者有準備一面很大的螢幕對著河上播放，但競總最主要立場仍是守法合規，而且安全絕對不能大意。

吳思瑤強調，明天就是最終場，不管是車掃的期間陸路戰隊，或者是走水路、包船要來參與晚會的，都比歡迎更歡迎，不管河上有幾艘船對於活動的精心籌備，以及水上的安全防護，都盡可能做到滴水不漏，歡迎大家帶著溫暖，一起參加官渡大會師。