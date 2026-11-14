政見會前回防「本命區」固票 賴瑞隆掃街再度上演「餵食秀」

選戰倒數，民進黨高雄市長候選人賴瑞隆今天上午先到鳳山、前鎮區交界肉豆公市場掃街，一見到香蕉攤直接上前大吃香蕉挺蕉農，見到炸物攤，還向老闆大方採購分送掃街的幹部及市議員，當街上演餵食秀，支持者高喊「凍蒜」，場面熱鬧。

賴瑞隆今天在與黨籍立委許智傑、前立委郭玟成、市議員張漢忠、陳慧文、林智鴻、議員候選人鄧巧佩等人深入「本命區」固票，他稱自己是在菜市場長大，今天再度回到菜市場跟鄉親拜票，爭取攤商、買菜支持。

現場攤商販售香蕉，賴瑞隆立刻上前選購，稱讚香蕉好吃，現場分送在場議員，看到炸物攤還直接宣布「買兩斤」，隨即化身餵食器，將炸物餵食給陪同掃街的候選人。

賴瑞隆表示，8年前有人認為陳其邁會當選市長，沒有回來投票導致陳其邁落選，結果歷經罷免、補選之後，高雄人才把五星級陳其邁市長選回來，他希望選戰最後14天繼續催票、拉票，不要讓8年前憾事再次發生，用選票繼續延續高雄光榮，讓高雄邁向下1個黃金10年。

今天下午高雄市選委會將舉行市長候選人政見說明會，賴瑞隆說，高雄這20多年來建設，他都參與其中，不管是擔任局長或立委，他跟高雄一直在進步、在成長，下午公辦政見會，他會把過去做的事情跟未來要做的事情跟鄉親們做報告，希望大家投出關鍵的一票。

民進黨高雄市長候選人賴瑞隆今天上午先到鳳山、前鎮區交界肉豆公市場掃街，一見到香蕉攤直接上前大吃香蕉挺蕉農，見到炸物攤，還向老闆大方採購分送掃街的幹部及市議員，當街上演餵食秀。記者張議晨／攝影

賴瑞隆今天在與黨籍立委許智傑、前立委郭玟成、市議員張漢忠、陳慧文、林智鴻、議員候選人鄧巧佩等人深入前鎮、鳳山交界的肉豆公市場固票。記者張議晨／攝影