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藍營連續猛攻丈夫 何欣純：平常心看待、很遺憾對手用抹黑當選戰策略

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
何欣純（中）表示，對近日藍營的攻擊以平常心看待，很遺憾對手選擇用抹黑的方式當作主要選舉策略。圖／何欣純競總提供
何欣純（中）表示，對近日藍營的攻擊以平常心看待，很遺憾對手選擇用抹黑的方式當作主要選舉策略。圖／何欣純競總提供

國民黨近日連續猛攻民進黨台中市長候選人何欣純的丈夫謝俊雄，爆料謝過去因行賄被判刑、承接公家標案違反利益衝突法遭罰鍰等事情。何今天表示，平常心看待，用正向態度面對，但也很遺憾對手以抹黑作為選戰策略，市民期待的是政策與市政願景交流。

何欣純今天上午赴大肚公有市場，與議員張家銨、曾威拜票。被問及近日連遭藍營攻擊，她連說兩次「平常心」，強調要用正向的態度面對選舉，現在已經是21世紀，台灣社會大多數人期待市長候選人以政見、政策和市政願景理性交流。

何欣純說，對手用這樣抹黑攻擊、扭曲事實的說法作為選戰的主要策略，她真的覺得非常遺憾；自己還是以平常心看待，按照既定的選舉步驟，把握每一天，今天到大肚市場和議員共同掃街，一步一腳印，握遍每一雙手，爭取大家支持。

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