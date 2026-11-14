謝龍介竹北夜市當吃播！合體黃國昌、邱臣遠掃街「藍白合」催票

選戰倒數，國民黨台南市長候選人謝龍介昨晚特地北上新竹縣竹北市，為民眾黨竹北市長候選人邱臣遠站台助陣，不僅親自擔任車掃「麥克風手」，沿途幽默喊話拉票，還陪同邱臣遠走進竹北夜市拜票、開直播吃播，與鄉親熱情互動，為邱臣遠選情加溫。

民眾黨竹北市長候選人邱臣遠昨晚展開大規模掃街拜票，民眾黨主席黃國昌、國民黨立法院黨團總召傅崐萁、書記長洪孟楷、首席副書記長許宇甄，以及多名國民黨立委到場相挺，藍白陣營再度於竹北同框，展現選戰最後階段的合作氣勢。

晚間掃街隊伍從莊敬三路競選總部出發，傅崐萁率領國民黨立委林沛祥、廖先翔、廖偉翔、羅廷瑋、邱鎮軍、涂權吉、林倩綺、鄭天財、黃健豪等人，與邱臣遠一同登上戰車，沿著竹北市區主要道路進行大規模車掃，向沿途民眾揮手懇託支持。

車掃途中，謝龍介特地從台南北上加入車隊，隨即親自拿起麥克風，化身邱臣遠的專屬「麥克風手」，以一貫幽默風趣的口吻沿路喊話，為邱臣遠爭取選票。謝龍介活潑的拜票方式，也讓沿途不少民眾笑著揮手回應，車上車下互動熱烈。

除了戰車上的藍白立委陣容，主戰車後方還有支持者自發組成近40輛機車隊一路跟隨，每輛機車都綁上象徵邱臣遠的「巨浪」飄帶，隨著車隊行進形成醒目的藍白浪潮。沿途不少民眾駐足揮手、高喊加油，也有住戶特地走出家門，向車隊比出代表邱臣遠候選人號次的「3號」手勢。

車隊行經竹北市民代表會主席林啟賢服務處附近時，林啟賢聽聞邱臣遠掃街經過，也特地從服務處跑出來，趁車隊經過時燃放鞭炮助威。熱鬧的鞭炮聲伴隨車隊前進，讓當晚掃街氣氛更加熱烈。

當晚掃街行程最後一站來到竹北夜市，謝龍介並未結束輔選行程，而是繼續陪同邱臣遠深入夜市拜票，近距離與攤商及逛夜市的民眾互動。兩人更直接在夜市開啟吃播直播，一邊品嚐竹北在地小吃，一邊與線上網友及現場鄉親交流，透過輕鬆的方式爭取選民支持。

邱臣遠表示，非常感謝傅崐萁帶領國民黨立法院黨團委員有情有義、熱情相挺，也感謝謝龍介特地從台南趕到竹北，不僅陪同車掃，還親自擔任麥克風手、走進夜市拜票，讓他深受鼓舞。

邱臣遠說，當晚最令他感動的，是看見許多過去沒有表態的「隱形白」選民，這次願意主動走出來，甚至騎著機車加入掃街隊伍，以實際行動表達支持。他認為，這股正面的力量讓團隊更加堅定，也感受到選民對竹北未來的期待。

邱臣遠強調，會帶著所有人的期待與祝福，持續深入基層、爭取更多市民認同，努力堅持到選戰最後一刻。

國民黨台南市長候選人謝龍介昨晚特地北上竹北，陪同民眾黨竹北市長候選人邱臣遠車隊掃街，親自擔任麥克風手，沿途向民眾揮手拜票，展現藍白合作氣勢。圖／邱臣遠團隊提供