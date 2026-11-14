快訊

「蔡總統，妳還願意坐下聽我講完嗎？」 鍾明軒吐心聲：怕台灣民主只剩漂亮招牌

今天鋒面通過雨炸全台 下周恐迎來新一波明顯降溫 專家曝最冷時段

高庚杓驚爆酒駕撞車！「酒測值達吊銷駕照標準」…朴寶劍待播節目恐受波及

聽新聞
0:00 / 0:00

謝龍介竹北夜市當吃播！合體黃國昌、邱臣遠掃街「藍白合」催票

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
國民黨台南市長候選人謝龍介昨晚特地北上竹北，陪同民眾黨竹北市長候選人邱臣遠車隊掃街，親自擔任麥克風手，沿途向民眾揮手拜票，展現藍白合作氣勢。圖／邱臣遠團隊提供
國民黨台南市長候選人謝龍介昨晚特地北上竹北，陪同民眾黨竹北市長候選人邱臣遠車隊掃街，親自擔任麥克風手，沿途向民眾揮手拜票，展現藍白合作氣勢。圖／邱臣遠團隊提供

選戰倒數，國民黨台南市長候選人謝龍介昨晚特地北上新竹縣竹北市，為民眾黨竹北市長候選人邱臣遠站台助陣，不僅親自擔任車掃「麥克風手」，沿途幽默喊話拉票，還陪同邱臣遠走進竹北夜市拜票、開直播吃播，與鄉親熱情互動，為邱臣遠選情加溫。

民眾黨竹北市長候選人邱臣遠昨晚展開大規模掃街拜票，民眾黨主席黃國昌、國民黨立法院黨團總召傅崐萁、書記長洪孟楷、首席副書記長許宇甄，以及多名國民黨立委到場相挺，藍白陣營再度於竹北同框，展現選戰最後階段的合作氣勢。

晚間掃街隊伍從莊敬三路競選總部出發，傅崐萁率領國民黨立委林沛祥、廖先翔、廖偉翔、羅廷瑋、邱鎮軍、涂權吉、林倩綺、鄭天財、黃健豪等人，與邱臣遠一同登上戰車，沿著竹北市區主要道路進行大規模車掃，向沿途民眾揮手懇託支持。

車掃途中，謝龍介特地從台南北上加入車隊，隨即親自拿起麥克風，化身邱臣遠的專屬「麥克風手」，以一貫幽默風趣的口吻沿路喊話，為邱臣遠爭取選票。謝龍介活潑的拜票方式，也讓沿途不少民眾笑著揮手回應，車上車下互動熱烈。

除了戰車上的藍白立委陣容，主戰車後方還有支持者自發組成近40輛機車隊一路跟隨，每輛機車都綁上象徵邱臣遠的「巨浪」飄帶，隨著車隊行進形成醒目的藍白浪潮。沿途不少民眾駐足揮手、高喊加油，也有住戶特地走出家門，向車隊比出代表邱臣遠候選人號次的「3號」手勢。

車隊行經竹北市民代表會主席林啟賢服務處附近時，林啟賢聽聞邱臣遠掃街經過，也特地從服務處跑出來，趁車隊經過時燃放鞭炮助威。熱鬧的鞭炮聲伴隨車隊前進，讓當晚掃街氣氛更加熱烈。

當晚掃街行程最後一站來到竹北夜市，謝龍介並未結束輔選行程，而是繼續陪同邱臣遠深入夜市拜票，近距離與攤商及逛夜市的民眾互動。兩人更直接在夜市開啟吃播直播，一邊品嚐竹北在地小吃，一邊與線上網友及現場鄉親交流，透過輕鬆的方式爭取選民支持。

邱臣遠表示，非常感謝傅崐萁帶領國民黨立法院黨團委員有情有義、熱情相挺，也感謝謝龍介特地從台南趕到竹北，不僅陪同車掃，還親自擔任麥克風手、走進夜市拜票，讓他深受鼓舞。

邱臣遠說，當晚最令他感動的，是看見許多過去沒有表態的「隱形白」選民，這次願意主動走出來，甚至騎著機車加入掃街隊伍，以實際行動表達支持。他認為，這股正面的力量讓團隊更加堅定，也感受到選民對竹北未來的期待。

邱臣遠強調，會帶著所有人的期待與祝福，持續深入基層、爭取更多市民認同，努力堅持到選戰最後一刻。

國民黨台南市長候選人謝龍介昨晚特地北上竹北，陪同民眾黨竹北市長候選人邱臣遠車隊掃街，親自擔任麥克風手，沿途向民眾揮手拜票，展現<a href='/search/tagging/2/藍白合' rel='藍白合' data-rel='/2/179751' class='tag'><strong>藍白合</strong></a>作氣勢。圖／邱臣遠團隊提供
國民黨台南市長候選人謝龍介昨晚特地北上竹北，陪同民眾黨竹北市長候選人邱臣遠車隊掃街，親自擔任麥克風手，沿途向民眾揮手拜票，展現藍白合作氣勢。圖／邱臣遠團隊提供

國民黨台南市長候選人謝龍介昨晚北上竹北，與民眾黨主席黃國昌、竹北市長候選人邱臣遠一同走進竹北夜市，三人化身吃播。圖／邱臣遠團隊提供
國民黨台南市長候選人謝龍介昨晚北上竹北，與民眾黨主席黃國昌、竹北市長候選人邱臣遠一同走進竹北夜市，三人化身吃播。圖／邱臣遠團隊提供

2026九合一選舉

謝龍介 黃國昌 邱臣遠 2026九合一選舉 藍白合 新竹市選舉

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

傅崐萁率藍委挺邱臣遠！吳旭智回應棄保：凝聚非綠力量下架民進黨

民眾黨全國車掃苗栗站 柯文哲助選林志學、蔡君婷

影／柯文哲台中拜票會合江啟臣 回應是否為蔣萬安站台

鄭麗文喊4都有驚無險 藍營黃金週祭政績牌回防催票

相關新聞

政見會前回防「本命區」固票　賴瑞隆掃街再度上演「餵食秀」

選戰倒數，民進黨高雄市長候選人賴瑞隆今天上午先到鳳山、前鎮區交界肉豆公市場掃街，一見到香蕉攤直接上前大吃香蕉挺蕉農，見到炸物攤，還向老闆大方採購分送掃街的幹部及市議員，當街上演餵食秀，支持者高喊「凍蒜」，場面熱鬧。

藍營連續猛攻丈夫 何欣純：平常心看待、很遺憾對手用抹黑當選戰策略

國民黨近日連續猛攻民進黨台中市長候選人何欣純的丈夫謝俊雄，爆料謝過去因行賄被判刑、承接公家標案違反利益衝突法遭罰鍰等事情。何今天表示，平常心看待，用正向態度面對，但也很遺憾對手以抹黑作為選戰策略，市民期待的是政策與市政願景交流。

謝龍介竹北夜市當吃播！合體黃國昌、邱臣遠掃街「藍白合」催票

選戰倒數，國民黨台南市長候選人謝龍介昨晚特地北上新竹縣竹北市，為民眾黨竹北市長候選人邱臣遠站台助陣，不僅親自擔任車掃「麥克風手」，沿途幽默喊話拉票，還陪同邱臣遠走進竹北夜市拜票、開直播吃播，與鄉親熱情互動，為邱臣遠選情加溫。

影／台中市議員豐后區選情激烈 陳清龍：比我自己選還緊張

台中市議員第四選區（豐原后里）這次競爭激烈，9人參選搶5席，民眾黨立院黨團總召陳清龍接任立委後，這次由其妻連小華參選，陳清龍常在地方請託拉票，他說這次豐后區選情緊繃，比他自己參選時還緊張，今天民眾黨創黨主席柯文哲台中首站車隊掃街，就從豐后區出發為連小華拜票。

發湯鍋遭檢方調查 竹縣議員何建樺喊冤：摸彩剩品、從未授權發放

新竹縣議員何建樺因湯鍋發放案遭檢方調查，他在臉書發聲明喊冤，指湯鍋是社區摸彩活動剩下的物品，暫放在服務處，由戴姓男子自行發放。他強調，自己事前毫不知情，「未曾授權、未曾指示、更未參與」，無法接受在事實及證據尚未釐清前就被歸責。

指李四川7問蘇巧慧未獲完整答覆 陳以信：未來怎向新北市民負責

針對昨日新北市長電視政見發表會，國民黨文傳會主委陳以信今日指出，政見會中國民黨候選人李四川向民進黨候選人蘇巧慧提出7項主要問題，蘇巧慧則向李四川提出1項明確說明要求。李四川已就對方的房產質疑公開說明，但蘇巧慧面對7項問題，僅有2項部分回應，沒有任何一題獲得完整答覆。兩人表現高下立判，李四川明顯勝過許多。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。